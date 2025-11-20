Arthik Rashifal 20 नवंबर 2025: धनु राशि वाले ठगों से दूरी बनाए रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष (Aries): मेष राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक परिणाम मिश्रित बनेंगे. आपको नियम और प्रबंधन बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए. दूरदर्शिता से काम लेना हितकर होगा. उधार के लेनदेन को टालना उचित है.

वृष (Taurus): वृष राशि के जातकों के आर्थिक प्रयासों में आज गति आएगी. आपके लाभ प्रतिशत में सुधार होने की संभावना है. आप अपने पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

मिथुन (Gemini): मिथुन राशि के लिए आज वित्तीय पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. लेनदेन के मामलों में आपको सजगता बरतनी होगी और उधार से बचने की सलाह दी जाती है. अपरिचितों पर जल्द भरोसा न करें.

कर्क (Cancer): कर्क राशि का आर्थिक पक्ष आज बढ़त पर रहेगा. पेशेवर मित्रों में आपका भरोसा बढ़ेगा और आप महत्व के मामलों को संवारने में सफल होंगे. लाभ और प्रभाव बेहतर बनेंगे, जिससे योजनाओं को गति मिलेगी.

सिंह (Leo): सिंह राशि के लोगों का जोर सुविधाओं के संचय पर बना रहेगा. भवन एवं वाहन की खरीदी पर आपका ध्यान रहेगा. आपके करीबी और सहकर्मी सहायक होंगे. आपको लोभ और प्रलोभन में आने से बचने की सलाह दी जाती है.

कन्या (Virgo): कन्या राशि के जातक आज आर्थिक कार्यों में निरंतरता लाएंगे. आपकी पेशेवर प्रगति बनी रहेगी और योजनाएं गति लेंगी. आपके करीबी सहयोगी होंगे, और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी.

तुला (Libra): तुला राशि के लिए आर्थिक अनुकूलन बना रहेगा. आपको नए वस्त्र और आभूषणों की प्राप्ति हो सकती है. आप संग्रह और संरक्षण को बढ़ाएंगे. बचत और बैंकिंग के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

वृश्चिक (Scorpio): वृश्चिक राशि के जातकों के हितलाभ में आज बढ़त बनी रहेगी. आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण सौदे और समझौतों में आप बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे.

धनु (Sagittarius): धनु राशि के जातकों को सफेदपोश ठगों से दूरी बनाए रखने की जरूरत है. निवेश के प्रयासों को बढ़ाएं, लेकिन दिखावे से बचें. भेंट और संवाद को मजबूती मिलेगी.

मकर (Capricorn): मकर राशि के लिए लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. करियर और व्यापार में संवार बनी रहेगी. कार्य विस्तार और हितलाभ के अवसर बढ़ेंगे. आप विभिन्न कार्यों को समय पर पूरा करेंगे और अनुशासन से काम लेंगे.

कुंभ (Aquarius): कुंभ राशि के लिए सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आपके विविध महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. आप अपनी कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, जिससे पद, प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी.

मीन (Pisces): मीन राशि के लोग आज महत्वपूर्ण कार्यों पर जोर देंगे और उन्नति के पथ पर बढ़ते रहेंगे. लंबित योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. सबके साथ और समर्थन से आप आगे बढ़ेंगे.

