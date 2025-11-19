Arthik Rashifal 19 नवंबर 2025: कन्या राशि वाले बचत एवं बैंकिग कार्य पर जोर रखेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों का करियर व्यवसाय के मामले संवार पर रहेंगे. स्थायित्व को बढ़ावा मिलेगा. उपलब्धियों में वृद्धि होगी. औद्योगिक कार्ययोजनाओं को बल मिलेगा. भूमि भवन के कार्य पक्ष में बनेंगे. तेजी बढ़ाएंगे.

और पढ़ें

वृष: वृष राशि के लोगों को बजट की अनदेखी न करने की सलाह है. लाभ सामान्य बना रहेगा. विपक्ष की सक्रियता से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. आय पूर्ववत् रहेगी. नियम बनाए रखेंगे. धूर्तों से दूरी बनाएं.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों का आर्थिक लाभ में उछाल बना रहेगा. सफलता का प्रतिशत संवरेगा. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से आय बनेगी. करियर व्यापार प्रभावशाली रहेगा. साहस बढ़ेगा.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए. भवन वाहन की खरीदी पर ध्यान देंगे. प्रबंधन के कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. शासकीय कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

सिंह: सिंह राशि के जातकों के आर्थिक मामले संवरेंगे. साहस व पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे. विस्तार कार्यों में रुचि रखेंगे. पेशेवर भ्रमण संभव है. सभी क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विविध उपलब्धियां बढ़ेंगी.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के लोगों को मूल्यवान भेंट की प्राप्ति संभव है. वित्तीय चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. उधार देने से बचेंगे. बचत एवं बैंकिग कार्य पर जोर रखेंगे. आर्थिक मामलों पर फोकस रहेगा. हितलाभ में वृद्धि होगी.

तुला: तुला राशि के जातकों को महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने चाहिए. धन संपत्ति में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. तेजी पर जोर होगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को आर्थिक सावधानी व पेपरवर्क पर जोर बढ़ाना चाहिए. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. नियमों का पालन करेंगे. न्यायिक विवाद में हड़बड़ी से बचेंगे. बजट नियंत्रण से बाहर रह सकता है. प्रबंधन पर ध्यान दें.

धनु: धनु राशि के जातकों का आर्थिक लाभ बढ़ेगा. लक्ष्य प्राप्ति से उत्साहित रहेंगे. तेजी से परिणाम संवरेंगे. प्रबंधन मजबूत रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. वित्तीय गतिविधियों में प्रभावी बने रहेंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी.

मकर: मकर राशि के लोगों का लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. जीत के अवसर बनेंगे. पैतृक पक्ष की प्रबलता से लाभ संवरेगा. वित्तीय फैसलों पर फोकस रहेगा. इच्छित लक्ष्य पाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयास पक्ष में बनेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का हितलाभ में वृद्धि होगी. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. करियर व्यापार में नवीन स्तर प्राप्त करेंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. सुखद यात्रा होगी. सभी का सहयोग मिलेगा. कार्ययोजनाओं में गति लाएंगे.

Advertisement

मीन: मीन राशि के लोगों का आय का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. आर्थिक प्रयास मध्यम रहेंगे. विरोधियों से सजगता बनाए रखें. जरूरी सूचना मिलना संभव है. अतिश्रम करने से बचाव रखें. अनुशासन से कार्य करें.

---- समाप्त ----