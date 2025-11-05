Arthik Rashifal 5 नवंबर 2025: कन्या राशि वाले पाएंगे लाभ का प्रतिशत ऊंचा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों की आय में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास प्रभावपूर्ण रहेंगे. सुखद सूचना मिलेगी. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. संपर्क संवाद बढ़ेगा. श्रेष्ठजनों से भेंट होगी.

वृष: वृष राशि के लोगों के आर्थिक लाभ के मामले पूर्ववत् रहेंगे. जरूरी विषयों की सूची बनाकर कार्य करें. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएं. यात्रा संभव है. करीबियों का सहयोग मिलेगा. विविध पूंजीगत कार्यों को गति देंगे. ठगी के शिकार होने से बचें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक निर्णयों पर फोकस बढ़ाना चाहिए. भेंटचर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. प्रशासन के क्षेत्र में इच्छित लक्ष्य पाएंगे. लंबित विषय हल होंगे. अपेक्षा से अच्छे परिणाम बनेंगे. भवन वाहन से संबंधित प्रयास फलेंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों का लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. वरिष्ठों से संबंध बनाने की कोशिश रहेगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा.

सिंह: सिंह राशि के जातकों का आर्थिक स्तर संवार पाएगा. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. यश वैभव बढ़ेगा. धनधान्य संवरेगा.

कन्या: कन्या राशि के लोगों के लाभ के मामले सामान्य रहेंगे. वित्तीय कार्यों में जल्दबाजी से बचें. व्यक्तिगत खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. कामकाज में अनुशासन बनाए रखें. न्यायिक विषयों में हड़बड़ी से बचें. धैर्य व विवेक बढ़ाएं.

तुला: तुला राशि के जातकों का टीम वर्क पर फोकस बना रहेगा. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. औद्योगिक मामलों पर फोकस बना रहेगा. हितलाभ में वृद्धि होगी. नियम अनुशासन बनाए रखेंगे. भूमि भवन के कार्य बनाए रहेंगे. उधार देने से बचेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को आर्थिक योजनाओं को गति देनी चाहिए. जोखिमपूर्ण विषयों में रुचि बनाए रख सकते हैं. लोन प्रकरण पक्ष में बनेंगे. लंबित कार्य सहज रहेंगे. पेशेवर अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्षों के सहयोग का लाभ उठाएंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों को आर्थिक कार्यों को गति दे पाना चाहिए. व्यवसाय में तेजी बनी रहेगी. लक्ष्य पाने में सफल होंगे. संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. चहुंओर सकारात्मक स्थिति का लाभ उठाएंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों का लाभ का स्तर संतुलित रहेगा. करियर व्यापार प्रभावशाली रहेगा. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. अनुकूल समय का लाभ उठाएंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर होगा. नियमित स्त्रोतों से आय बनेगी.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष संतुलित बना रहेगा. बजट पर फोकस बढ़ा रहेगा. योजना के अनुसार कार्य करेंगे. धूर्तों से दूरी बनाएंगे. आर्थिक मामलों में नियमपालन बनाए रखेंगे. योजनाएं सहज गति से आगे बढ़ेंगी.

मीन: मीन राशि के लोगों को वित्तीय कार्यों को मजबूत बनाए रखना चाहिए. योजनाओं को बल मिलेगा. स्थायित्व पर जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. आत्मविश्वास व पूछपरख बनी रहेगी. लाभार्जन संवारेंगे. विभिन्न प्रयास फलेंगे. धन संपत्ति के कार्य बनेंगे.

