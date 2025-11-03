Arthik Rashifal 3 नवंबर 2025: वृश्चिक राशि वालों का लक्ष्य पूरा होगा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि वालों को आज बजट के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. स्थितियां साधारण रहेंगी. सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखें. श्रमशीलता बनाए रहेंगे और वादविवाद से बचें.

वृष: वृष राशि के लिए आज कामकाजी स्थायित्व को बल मिलेगा. धन संपत्ति में बढ़त बनी रहेगी. आप टीम के प्रयासों को गति देंगे और अपनी नेतृत्व क्षमता का लाभ उठाएंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. इस दौरान आपको आकर्षक प्रस्ताव भी मिल सकते हैं.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक प्रबंधकीय पक्ष संवारेंगे. नीति-नियम का पालन रखेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे और व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. लेनदेन में पहल पराक्रम दिखाएंगे, लेकिन बहकावे में नहीं आएंगे.

कर्क: कर्क राशि के जातक अपनी कार्ययोजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे, जिससे उनका आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. विभिन्न लंबित विषयों में गति आएगी. आप भेंट-चर्चाओं में सफल होंगे और इच्छित परिणाम बनेंगे. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. नवीन विषयों में सक्रियता दिखाएंगे.

सिंह: सिंह राशि के लिए आर्थिक गतिविधियों में दबाव बढ़ सकता है. व्यावसायिक संबंध पूर्ववत् बने रहेंगे. धोखेबाजों व धूर्तों की बातों में न आएं. सौदेबाजी में स्पष्टता बनाए रखें. पेपरवर्क पर ध्यान दें.

कन्या: कन्या राशि के लिए चहुंओर शुभता रहेगी. आप सहकारी प्रयासों में आगे रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यां में तेजी दिखाएंगे और आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी. उल्लेखनीय मामले बनेंगे और इच्छित कार्य पूरे करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे और लेनदेन में बेहतर रहेंगे.

तुला: तुला राशि को नीति-नियमों का पालन बनाए रखना चाहिए. आर्थिक लाभ के प्रति सजग होंगे. शत्रुओं से सावधान रहेंगे. बजट बनाकर आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों की सलाह से चलेंगे. जरूरी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातक वित्तीय प्रस्तावों में पहल रखेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. आपकी लोकप्रियता का ग्राफ चढ़ेगा. योजनाएं आकार लेंगी. श्रेष्ठजनों से भेंट होगी, जिससे साख और ख्याति बढ़ेगी. बचत बनाए रखेंगे.

धनु: धनु राशि के जातक वित्तीय विषयों और धन संरक्षण पर ध्यान देंगे. आप कामकाजी अनुबंध सुधार पाएंगे. आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलेगी. धन संपदा के मामले बेहतर बनेंगे. रहन-सहन में भव्यता रहेगी. आपको कीमती भेंट मिल सकती है.

मकर: मकर राशि के लिए विविध मामलों में सहजता बनी रहेगी. सुखकर सूचनाएं प्राप्त होंगी. विरोधी शांत बने रहेंगे. प्रभावशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. लाभ अपेक्षा से बेहतर बनाए रहेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के लिए आज आर्थिक मामलों में उछाल बनाए रहेंगे. आर्थिक क्षेत्र में लाभ बढ़ेगा. प्रबंधकीय प्रयास संवरेगा. आप मूल्यवान खरीदी में रुचि बनाए रख सकते हैं. व्यवस्था पर जोर देंगे. विभिन्न कार्यां की सूची बनाकर आगे बढ़ेंगे.

मीन: मीन राशि के लिए आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में प्रभाव बना रहेगा. आप तेजी से लक्ष्य पाने की सोच रखेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा. अति उत्साह से बचें. साथियों पे भरोसा बना रहेगा. विपक्ष के प्रति सावधानी बनाए रखेंगे.

---- समाप्त ----