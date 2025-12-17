scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 17 December 2025: पैसों का निवेश कर सकते है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 17 December 2025: नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो सकती है. इससे परिजन चिंतित होंगे. जीवनसाथी के साथ बढ़ती दूरी दोनों के रिश्ते को खराब कर सकती है. 

मेष (Aries):-
Cards:-Queen of cups
भाग्योदय हो सकता है. एक बड़े धन निवेश की योजना विफल हो सकती है. परिवार की बुजुर्ग महिला की मदद से मनचाही नौकरी प्राप्ति हो सकती है. दूसरों पर निर्भरता कम करें. बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर सकते है. सफलता के बाद भी कुछ कमी महसूस हो सकती है. नई जगह पर व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. उच्च अधिकारी से मान सम्मान प्राप्त होने से मन उत्साहित होगा. ईश्वर पर आस्था और विश्वास बनाए रखें.

जीवन में आगे बढ़ने के प्रयत्न कठिन परिस्थितियों का सामना करा सकते है. इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के बाद अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है. दूसरों को बिना मांगे सलाह न दें. अपने कार्यों को समय पर पूरा करें. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो सकती है. इससे परिजन चिंतित होंगे. जीवनसाथी के साथ बढ़ती दूरी दोनों के रिश्ते को खराब कर सकती है. 

स्वास्थ्य: किसी खाद्य वस्तु से एलर्जी हो सकती है. इस बात के लिए जांच करा सकते है. 

आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश कर सकते है. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. 

रिश्ते: प्रिय की अन्य व्यक्ति से मित्रता झगड़े का कारण बन सकती हैं. 

