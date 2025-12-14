Mesh Tarot Rashifal 14 December 2025: मेष राशि वाले गलत लोगों को न करें समर्थन, संतान सुख की हो सकती है प्राप्ति

मेष (Aries):-

Cards:-Queen of swords

किसी महिला के साथ विवाद हो सकता हैं. वो चाहे कार्य क्षेत्र से हो या परिवार से. इस समय आप गलत हो सकते हैं. सामने वाले की सलाह आपको किसी बड़ी गलती को करने से बचा सकती हैं. कार्य क्षेत्र में किसी नए अधिकारी के आगमन पर वातावरण में सकारात्मक बदलाव आ सकते है. इस स्थिति में पुराने कार्यों में तेजी आ सकती है. दूसरों के साथ बेवजह लड़ाई झगड़े न करें. गलत कार्य या व्यक्ति का समर्थन न करें. सत्य का साथ दें. जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. परिवार की बुजुर्ग महिला की बातों को अनसुना न करें. जीवनसाथी के साथ उसके कार्यों में सहयोग कर सकते है. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. बेटी/बहन की उच्च शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते है. नई जगह पर सामंजस्य कायम करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है. जीवन में संतुलन लाने की कोशिश कर रहे है. कार्यों को पूरा उत्साह और लगन से पूरा करेंगे. किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर सकते है. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. नए पद की जिम्मेदारियां ज्यादा होने से तनाव हो सकता है.

स्वास्थ्य: बालों के झड़ने को लेकर चिंतित हो सकते है. खानपान में पौष्टिकता लाएं.

आर्थिक स्थिति: धन का निवेश कर सकते है. दूसरों की देखा देखी धन खर्च न करें.

रिश्ते: प्रिय के साथ सम्बन्ध सुधारने में असफल हो सकते है. सामने वाला किसी भी तरह की बात सुनने को तैयार नहीं है.

---- समाप्त ----