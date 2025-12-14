scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 14 December 2025: मेष राशि वाले गलत लोगों को न करें समर्थन, संतान सुख की हो सकती है प्राप्ति

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 14 December 2025: नई जगह पर सामंजस्य कायम करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है. जीवन में संतुलन लाने की कोशिश कर रहे है. कार्यों को पूरा उत्साह और लगन से पूरा करेंगे. किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर सकते है.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:-Queen of swords

किसी महिला के साथ विवाद हो सकता हैं. वो चाहे कार्य क्षेत्र से हो या परिवार से. इस समय आप गलत हो सकते हैं. सामने वाले की सलाह आपको किसी बड़ी गलती को करने से बचा सकती हैं. कार्य क्षेत्र में किसी नए अधिकारी के आगमन पर  वातावरण में सकारात्मक बदलाव आ सकते है. इस स्थिति में पुराने कार्यों में तेजी आ सकती है. दूसरों के साथ बेवजह लड़ाई झगड़े न करें. गलत कार्य या व्यक्ति का समर्थन न करें. सत्य का साथ दें. जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. परिवार की बुजुर्ग महिला की बातों को अनसुना न करें. जीवनसाथी के साथ उसके कार्यों में सहयोग कर सकते है. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. बेटी/बहन की उच्च शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते है. नई जगह पर सामंजस्य कायम करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है. जीवन में संतुलन लाने की कोशिश कर रहे है. कार्यों को पूरा उत्साह और लगन से पूरा करेंगे. किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर सकते है. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. नए पद की जिम्मेदारियां ज्यादा होने से तनाव हो सकता है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: बालों के झड़ने को लेकर चिंतित हो सकते है. खानपान में पौष्टिकता लाएं. 

सम्बंधित ख़बरें

बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, अंतर्मन की आवाज सुनेंगे 
नकारात्मक विचारों से दूर रहें, खानपान में सुधार लाएं 
क्रोध को कम करें,गलतियों से सीखेंगे 
कर्ज बढ़ सकता है, गलतियों का दोहराव ना करें 
कमजोरियों को सुधारें, खर्चों में कटौती करें 

आर्थिक स्थिति: धन का निवेश कर सकते है. दूसरों की देखा देखी धन खर्च न करें. 

रिश्ते: प्रिय के साथ सम्बन्ध सुधारने में असफल हो सकते है. सामने वाला किसी भी तरह की बात सुनने को तैयार नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement