scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 13 December 2025: धन निवेश कर सकते हैं, बिना मांगे सलाह न दें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 13 December 2025: बातूनीपन मुश्किल में डाल सकता है.सोच समझकर सामने वाले से बातचीत करें.किसी समस्या में उलझने पर अनुभवी व्यक्ति की सलाह ली जा सकती है.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:- The Hanged Man
नए परिवेश में खुद को ढालने का प्रयास कर सकते हैं.वर्तमान स्थितियां पूर्व से अलग हो सकती हैं.थोड़ा सजग और सावधान होकर कार्य करें.बार बार किसी के साथ हुआ विवाद कानूनी मामलों में परिवर्तित हो सकता हैं.विवाद को समय रहते खत्म करें.

बातूनीपन मुश्किल में डाल सकता है.सोच समझकर सामने वाले से बातचीत करें.किसी समस्या में उलझने पर अनुभवी व्यक्ति की सलाह ली जा सकती है.बार बार गलतियां न करें.दूसरों के बीच की लड़ाई के बीच हस्तक्षेप न करें.अपने कार्यों से मतलब रखें.बिना मांगे सलाह न दें.कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते है. ऐसी स्थिति में जल्दबाजी से कार्य न करें.शांत और तनाव रहित दिमाग से निर्णय लें.कुछ निर्णयों को परिवर्तित करना मुश्किल होता है. ऐसी स्थिति में न पड़ें.करीबी लोगों की बातों को अनसुना न करें.कार्यों को समय पर पूरा करें.व्यर्थ समय बर्बाद न करें.

स्वास्थ्य: स्थान परिवर्तन खानपान को भी परिवर्तित कर सकता है.इस स्थिति से सामंजस्य बैठाएं.

सम्बंधित ख़बरें

तनाव से निजात मिल सकेगी, प्रेम संबंध बनेंगे 
कोई फैसला सोच-समझकर करें, ऐसा बीतेगा दिन 
प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं, करें यह उपाय 
शांति से अपने कार्य को अच्छे से समझ कर पूरा करने का प्रयास करते आए हैं. 
गलतियों को दोहराएं नहीं, जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करें 

आर्थिक स्थिति: धन निवेश कर सकते है.शेयर बाजार में बिना जानकारी के पैसे न लगाए.

रिश्ते: कुछ लोग दूसरों की जिंदगी में खुद को इतना महत्वपूर्ण समझते है.कि उनको सामने वाले का नजरंदाज करना सहन नहीं होता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement