Mesh Tarot Rashifal 12 December 2025: परिस्थितियों से सीखें, विवादों से दूरी रखें

मेष (Aries):-

Cards:- The Hanged Man

नए परिवेश में खुद को ढालने का प्रयास कर सकते हैं. वर्तमान स्थितियां पूर्व से अलग हो सकती हैं.थोड़ा सजग और सावधान होकर कार्य करें.बार बार किसी के साथ हुआ विवाद कानूनी मामलों में परिवर्तित हो सकता हैं.विवाद को समय रहते खत्म करें.बातूनीपन मुश्किल में डाल सकता है.

सोच समझकर सामने वाले से बातचीत करें. किसी समस्या में उलझने पर अनुभवी व्यक्ति की सलाह ली जा सकती है.बार बार गलतियां न करें.दूसरों के बीच की लड़ाई के बीच हस्तक्षेप न करें.अपने कार्यों से मतलब रखें.बिना मांगे सलाह न दें.

कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते है. ऐसी स्थिति में जल्दबाजी से कार्य न करें.शांत और तनाव रहित दिमाग से निर्णय लें. कुछ निर्णयों को परिवर्तित करना मुश्किल होता है. ऐसी स्थिति में न पड़ें.करीबी लोगों की बातों को अनसुना न करें.कार्यों को समय पर पूरा करें.व्यर्थ समय बर्बाद न करें.

स्वास्थ्य: स्थान परिवर्तन खानपान को भी परिवर्तित कर सकता है.इस स्थिति से सामंजस्य बैठाएं.

आर्थिक स्थिति: धन निवेश कर सकते है.शेयर बाजार में बिना जानकारी के पैसे न लगाए.

रिश्ते: कुछ लोग दूसरों की जिंदगी में खुद को इतना महत्वपूर्ण समझते है.कि उनको सामने वाले का नजरंदाज करना सहन नहीं होता है.



