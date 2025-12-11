scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 11 December 2025: पारिवारिक जीवन में कलह हो सकता है, लोगों की बातों को अनसुना करें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 11 December 2025: लोगों की बातों को अनसुना करें. जरूरत से ज्यादा वाचलता लोगों के लिए मनोरंजन का साधन हो सकती है. अपनी इस आदत में कमी लाएं. बार बार बातों को दोहराव न करें. 

मेष (Aries):-
Cards:- The Magician
आज कल कार्य क्षेत्र में एक बड़ी परियोजना में महत्वपूर्ण पद मिलने के कारण कदम धरती पर नहीं पड़ रहे है. इसके चलते अहंकार मन में आ सकता हैं. इस समय मन को शांत और संयमित रखने की आवश्यकता पड़ सकती है. कार्य क्षेत्र में आया नया व्यक्ति अपनी सौम्यता और सहजता के चलते सभी को आकर्षित कर सकता हैं. अपने कार्यों के लिए दूसरों की मदद कम से कम लें. सत्य का साथ दें. गलत संगत से दूर रहें. बार बार यदि कोई आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा हैं. तो उसको अच्छे से समझा दें.

विवाद की जगह शांति से बातचीत करना बेहतर हैं. जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से बनाए सम्बन्ध सामने आ सकते हैं. इससे पारिवारिक जीवन में कलह उत्पन्न हो सकता हैं. लोगों की बातों को अनसुना करें. जरूरत से ज्यादा वाचलता लोगों के लिए मनोरंजन का साधन हो सकती है. अपनी इस आदत में कमी लाएं. बार बार बातों को दोहराव न करें. 

स्वास्थ्य: शरीर में बढ़ती आयु के अनुसार कुछ बदलाव हो सकते हैं. उनके साथ अपने खानपान को पौष्टिक बनाएं. 

आर्थिक स्थिति: विदेश यात्रा कर सकते है. इस समय अपने फिजूल के खर्चों को रोकने की जरूरत महसूस कर सकते हैं. 

रिश्ते: पति पत्नी के बीच तनाव हो सकता हैं. परिजन इस तनाव को कम की कोशिश कर सकते हैं. 

समाप्त
