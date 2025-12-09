Mesh Tarot Rashifal 9 December 2025: मेष राशि वाले किसी के साथ ना रखें ईर्ष्या, गुस्से पर रखें काबू

मेष (Aries):-

Cards:- Six of wands

कुछ कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है. पुरानी परिस्थितियों से बाहर निकलकर नए अवसर को प्राप्त करने का मौका मिल सकता हैं. सहयोगियों के साथ इस उपलब्धि का जश्न मना सकते हैं. कार्यों को समय पर पूरा करें. रुके हुए कार्यों को पूरा करते समय अनैतिक साधनों का उपयोग न करें. सहयोगियों के साथ सफलता का श्रेय बांट सकते हैं. कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ ईर्ष्या न रखें. रिश्तों को सुधारने का प्रयास करें. दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें. अपनी निजी बातों को दूसरों के साथ साझा न करें. भाग्य के भरोसे न रहें. यदि कहीं गलती कर रहे हो. तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जा सकता हैं. अपने जीवन में कुछ बदलाव लाइए. भाषा और व्यवहार को संयमित कीजिए. गुस्से से कार्य सही होने की जगह खराब हो सकते हैं. अपने गुस्से पर काबू रखें. और आगे की योजनाओं को सही करने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है. घरेलू उपचार फायदेमंद हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के कार्य पूरे होंगे. खर्चो को सीमित करें.

रिश्ते: अपने खराब पड़े रिश्तों को सुधार सकते हैं. सकारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं.

