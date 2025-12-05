scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 5 December 2025: मेष राशि वाले आर्थिक लाभ के अवसर पाएंगे, सेहत का रखें ख्याल

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 5 December 2025: कार्य की अधिकता से थकान हो सकती हैं. स्वभाव में अस्थिरता आ सकती हैं. रुके हुए कार्यों को पूरा करें. पारिवारिक व्यवसाय का नवीनीकरण करने की योजना बना सकते हैं.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:- Eight of pentacles

कुछ ऐसा कार्य करने पर विचार कर सकते हैं. जिसमें आपकी दिलचस्पी हो. पिता की सलाह किसी नए कार्य को शुरू करने में मदद कर सकती हैं. इस समय लंबी यात्राओं से बचने की कोशिश करें. आपके कार्य की सफलता से आपके कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ जन प्रभावित हो सकते हैं. कार्य की अधिकता से थकान हो सकती हैं. स्वभाव में अस्थिरता आ सकती हैं. रुके हुए कार्यों को पूरा करें. पारिवारिक व्यवसाय का नवीनीकरण करने की योजना बना सकते हैं.  उन लोगों से दूर रहे.  जो आपकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. गैर पारंपरिक कार्य करने से पहले उसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर लेना बेहतर रहेगा. अपने अंदर छुपी रचनात्मकता को पहचानिए. धैर्य के साथ इन गुणों को सामने लाकर अन्य लोगों से अलग पहचान बना सकते हैं. कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए वक्त अनुकूल है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का ख्याल रखें. अधिक कार्य थकान दे सकता है.  समय पर विश्राम करें. 

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ राशि वाले बिजनेस पर विचार करेंगे, दोस्त से पाएंगे आर्थिक मदद 
मीन राशि वाले आर्थिक कार्यों में होंगे संतुष्ट, खर्चो से रहें सावधान 
कुंभ राशि वाले किसी के साथ अपने विचार न करें साझा, कार्यशैली में पाएंगे बदलाव 
मकर राशि वालों की नए लोगों से होगी मुलाकात, हो सकता है मानसिक तनाव 
धनु राशि वाले पैसों के लेनदेन में दिखाएं सावधानी, सहयोगी कर सकते हैं मदद 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं.  पिता से व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए आर्थिक सहयोग मिल सकता है. 

रिश्ते: किसी ऐसे व्यक्ति से जल्द ही मुलाकात हो सकती है. जिसकी कार्यों को लेकर रुचि आपके ही समान हो. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement