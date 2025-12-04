scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 4 December 2025: मेष राशि में मानसिक तनाव की बन सकती है स्थिति, दूसरों के कार्यों में न करें दखलअंदाजी

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 4 December 2025: इस समय व्यवसाय को लेकर चिंतित हो सकते हैं. मन को शांत रखें और धैर्य के साथ सोच विचार कर व्यवसाय को आगे ले जाने का प्रयास करें. सामने आई चुनौती का हिम्मत से सामना करना आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है.

मेष (Aries):-
Cards:- The Magician

कार्य क्षेत्र में कूटनीति से कार्य करें. अधिकारी का पक्षपात पूर्ण व्यवहार मन को आहत कर सकता है.  नई नौकरी की तलाश करने पर विचार करेंगे. जिस पर आप विश्वास करने जा रहे हैं उसकी जांच पारक कर ले अति आत्मविश्वास कई बार धोखा दे सकता है अपने आसपास के वातावरण से सजग और सावधान रहें.  किसी को भी अपने कार्यों के ऊपर हावी न होने दे.  दूसरे की जरूरत से ज्यादा दखलअंदाजी को सहन न करें.  किसी का भी किसी स्थिति में दबाव आपके कार्य को प्रभावित कर सकता है.  दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें.  बेवजह सामने वाले को कोई सलाह ना दें.  इस समय व्यवसाय को लेकर चिंतित हो सकते हैं.  मन को शांत रखें और धैर्य के साथ सोच विचार कर व्यवसाय को आगे ले जाने का प्रयास करें.  सामने आई चुनौती का हिम्मत से सामना करना आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है. अपनी काबिलियत और योग्यता के बल पर उच्च अधिकारियों से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है.  सफलता की इस घड़ी में अहंकार ना करें. 

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव अनिद्रा की स्थिति बना रहा है. योगा और ध्यान द्वारा इस स्थिति से बाहर निकाला जा सकता है. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.  अटका हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है. 

रिश्ते: नम्र और हंसमुख स्वभाव नए कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ बेहतर रिश्ता कायम करने में मदद कर सकता है. 

---- समाप्त ----
