scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 3 December 2025: प्रेम संबंध में सुधार आ सकता हैं, संपत्ति पर विवाद हो सकता है

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 3 December 2025: कुछ नए लोगों से मित्रता हो सकती है. दूसरों के कार्यों के बीच दखल न दें. कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी आपका पूर्व परिचित हो सकता हैं.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:- King of cups
सहयोगी की गलती के चलते कार्य में नुकसान हो सकता हैं. इस बात के चलते चिंता स्वाभाविक हैं. इस विपरीत परिस्थिति में खुद को अकेला न समझें. संकट के समय शांति और नीति से काम लेना आवश्यक है. जल्दबाजी कार्यों को पूरा करने में रुकावट कर सकती हैं. किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ अच्छे रिश्ते हो सकते हैं. सामने वाले से कार्य पूरा करने में सलाह ले सकते है. प्रेम संबंध में सुधार आ सकता हैं. करीबी लोगों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता हैं.

कुछ नए लोगों से मित्रता हो सकती है. दूसरों के कार्यों के बीच दखल न दें. कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी आपका पूर्व परिचित हो सकता हैं. इस बात से आपके सहयोगी ईर्ष्या कर सकते हैं. कुछ विरोधी लोग आपके कार्यों को पूरा करने में अवरोध उत्पन्न कर सकते है. सामने वाले की बातों पर कोई प्रतिक्रिया न करें. इससे उनके हौसले पस्त पड़ जाएंगे. 

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से दूर रहें. अपनी दिनचर्या को नियमित बनाएं. 

सम्बंधित ख़बरें

धन का निवेश सोच-समझकर करें, कुछ समय खर्चों पर नियंत्रण रखें 
लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, दूसरों के प्रति दया और निष्पक्षता दिखाएं 
पुरस्कार से बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है, नई संपत्ति खरीद सकते हैं 
अपने कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर न रहें, आर्थिक लाभ संभव है 
स्वयं की कमियों को पहचानें, बार-बार गलतियों को न दोहराएं 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. कीमती वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. 

रिश्ते: परिवार के साथ सम्बन्धों को बेहतर बनाएंगे. कुछ खराब रिश्तों को सुधार सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement