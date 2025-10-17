Kumbh Tarot Rashifal 17 October 2025: धन का लेन-देन न करें, उधार दिया पैसा वापस नहीं आएगा

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Five of cups

आपका कोई मित्र आपकी विवाह पूर्व की निजी बातों को आपके जीवन साथी के समक्ष बोल सकता हैं. जिसके चलते सामने वाला उन बातों को भी जान सकता हैं. जिन्हें आज तक आप उसे छुपाते आए हैं. ऐसी स्थिति में काफी बड़ा झगड़ा होने की संभावना बन रही है. इस समय आप सामने वाले के के समक्ष अपनी कोई भी सफाई प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं. आप जानते हैं कि यदि आप कोई बात अपने पक्ष में रखेंगे. तो सामने वाला उसको अन्यत्र ले लेगा. और आप दोनों के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी.

कार्य क्षेत्र में आपको जिस योजना पर कार्य करने के लिए चयनित किया गया था. उसको आपके सहयोगी ने अपने चालाकी पूर्ण कृत्य से हथिया सकता हैं. इस बात से आपको काफी दु: ख पहुंच सकता हैं. इस योजना पर कार्य करने के लिए आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे. स्थितियां इस समय आपके प्रतिकूल हैं. कुछ बातों को नजरअंदाज करना आपको आगे की परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूती दे सकता है.

स्वास्थ्य: परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत अचानक से काफी खराब होने से सभी लोग चिंतित हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी के साथ धन का लेन-देन ना करें. यदि उधार देंगे तो वापस मिलने की संभावना शून्य के बराबर है. और यदि उधार लेंगे. तो उसको चुकाने में काफी लंबा समय लग सकता है.

रिश्ते: यदि कोई आपके और परिजनों के बीच गलतफहमियां उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है. तो अपने परिजनों से इस विषय पर खुलकर बात कीजिए.

