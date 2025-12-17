scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 17 December 2025: आपको धन हानि हो सकती है, आज न करें ये एक गलती

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 17 December 2025: दूसरों की सहायता से अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को समाप्त कर सकते है. इसके लिए सामने वाले से बात सकते हैं. जीवनसाथी के अतीत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. किसी बात को लेकर प्रिय पर शक कर सकते है.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Knight of pentacles
अपनी सफलता से इस समय संतुष्टि नहीं मिल पा रही हैं. इस समय कार्यों को थोड़ा विश्राम दिया जा सकता हैं. नए कार्य की शुरुआत करने से पूर्व किसी योजना का पुनः अवलोकन कर सकते है. अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे. इस समय किसी भी अवसर को प्राप्त करने के लिए उस पर जल्दबाजी में छलांग न मारें. बल्कि धैर्य पूर्वक कार्य को प्राप्त करने का प्रयास आपके लिए अच्छे अवसर का चयन करने में मदद करेंगे.

पारंपरिक व्यवसाय से हटकर नए कार्य किए जा सकते हैं. जीवन में अच्छी तरक्की के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगी. इस समय जोखिमपूर्ण कार्य न करें. दूसरों की सहायता से अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को समाप्त कर सकते है. इसके लिए सामने वाले से बात सकते हैं. जीवनसाथी के अतीत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. किसी बात को लेकर प्रिय पर शक कर सकते है.

सामने वाले के साथ आपके बिगड़े हुए सम्बन्ध उसके अतीत को किसी दु:खद स्थिति के कारण हो सकता हैं. किसी के साथ ईर्ष्या आपके कार्यों को बिगाड़ सकती है. इससे आपको धन हानि हो सकती है. इस बात से विचलित न हो. जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखें. संतान को बुरी संगत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ कहीं भ्रमण की योजना बना सकते हैं. 

स्वास्थ्य: दिनचर्या को नियमित बनाएं. बढ़ते हुए वजन पर काबू रखें. 

आर्थिक स्थिति: दूसरों के देखा देखी फिजूल खर्ची ना करें. आमदनी से ज्यादा खर्चे न करें. 

रिश्ते: परिवार के साथ अच्छा समय बिताए. सभी की समस्याओं को समझने का प्रयास करें. 

---- समाप्त ----
