Kumbh Tarot Rashifal 16 October 2025: रुके हुए पैसे की प्राप्ति होगी, किसी अच्छी योजना में निवेश कर सकते हैं

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Two of wands

नई नौकरी की प्राप्ति अच्छे वेतन के साथ हो सकती है. कुछ समय से पैसे को लेकर आर्थिक तंगी बनी हुई थी. कार्य क्षेत्र में आपको पदोन्नति देकर अधिकारी के पद पर भेजा जा सकता हैं. जिसके चलते कुछ सहयोगी असंतुष्ट हो सकते हैं. कुछ लोग इस निर्णय को लेकर उच्च अधिकारियों के समक्ष भी जा सकते हैं. और कोशिश कर सकते हैं. कि आपको यह पदोन्नति प्राप्त न हो. समय आपके प्रतिकूल हो सकता है. किसी भी प्रतिक्रिया को करने से पूर्व अच्छे से सोच समझ लें.

आपका एक गलत कदम उच्च अधिकारियों की निगाहों में आपकी छवि को खराब कर देगा. आप जानते हैं,कि आपके अधिकारियों ने हमेशा आपकी काबिलियत की प्रशंसा की है. फिर भी आपकी अभद्र वाणी आपके सभी अच्छे कार्यों पर पानी फेर सकती है. धैर्य और संयम से काम ले. सफलता आपको ही प्राप्त होगी. इस बात के लिए निश्चिंत रहें. आपका नम्रता पूर्ण व्यवहार और चीजों को समझने की काबिलियत आपके कार्य को सफल बनाएगी.

स्वास्थ्य: नियमित दिनचर्या और खानपान से खुद को स्वस्थ रखने के प्रयास कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: कहीं से रुके हुए पैसे की प्राप्ति हो सकती है. इस पैसे का उपयोग किसी अच्छी योजना में धन निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते: यदि किसी रिश्ते में रहते हुए आपको संतुष्टि और सुकून नहीं मिल रहा है. तो सामने वाले से बातचीत करना आवश्यक हैं.

