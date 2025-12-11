Kumbh Tarot Rashifal 11 December 2025: जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, दबाव में आकर कोई कार्य न करें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Knight of swords

कुछ समय से कार्य क्षेत्र में कार्यों में रुकावट आ रही है. इस बात को अभी तक नजरअंदाज करते आए हैं. ये रुकावट किसी सहयोगी की ईर्ष्या के कारण हो सकती है. इस समय स्थिति कुछ ऐसी हो सकती हैं. कि बिना सबक सिखाएं सामने वाले को कुछ भी समझ नहीं आएगा. ऐसा अनुभव कर सकते हैं. अब फैसला आर या पार की स्थिति का हो सकता है इस समय अपनी हार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य न करें. दिल से कम और दिमाग से अधिक कार्य लेना चाहिए.

और पढ़ें

अपनी तर्कशक्ति और विवेक से सामने वाले पर हावी हो सकते हैं. जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें और ना ही किसी के दबाव में आकर किसी कार्य को पूरा करने पर सहमति दें जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार गलत हो सकते है. जिस कारण आगे चलकर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता हैं. इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखें. धैर्य और संयम के साथ आगे की परिस्थितियों को अपने अनुकूल करें. किसी भी स्थिति में डरकर पीछे न हटें.

स्वास्थ्य: किसी गलत औषधि के सेवन के कारण शरीर में काफी खुजली महसूस हो सकती है. इस समय चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: दूसरों को देखकर होड़ में किए गए खर्चे बचत पूंजी में कमी ला सकते हैं.

रिश्ते:करीबी सहयोगियों के साथ एक नए व्यवसाय की योजना पर कार्य कर सकते हैं.

---- समाप्त ----