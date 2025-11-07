Kumbh Tarot Rashifal 7 November 2025: कुंभ राशि वाले आज संपत्ति से जुड़ी न करें ये एक गलती, नहीं तो होगा भारी नुकसान

कुंभ (Aquarius):-

परिवार के लिए लिया गया आपका एक फैसला गलत होने के कारण आर्थिक संकट आ सकता हैं. जिसके चलते आपका जीवनसाथी आपसे दूर जाने की बात कर रहा है. आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे. अपने निर्णय जानबूझकर नहीं लिया है. किंतु कोई भी परिवार में कोई भी आपकी बात को समझने का प्रयास नहीं करेगा. सभी लोग आर्थिक स्थिति में आए इस अंतर के कारण परेशान हो सकते हैं. यह भी हो सकता ,हैं कि इस संकट से बाहर आने के लिए आपको अपनी कुछ संपत्ति बेचना पड़ जाएं. और उसे प्राप्त धन से इस धन का प्रयोग इस संकट से बाहर आने में लगाना पड़े. किसी संपत्ति किसी संपत्ति को खरीदने बेचने का सौदा इस समय ना करें. समय अभी प्रतिकूल है. कुछ दिन रुकने के पश्चात यदि आप इस सौदे को करते हैं. तो आपको काफी लाभ प्राप्त हो सकेगा. इस बात पर विश्वास किया जा सकता है. समय की प्रतिकूलता समाप्त होते ही आपके कार्यों में स्वत: तेजी आने लगेगी. रुके हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगी. इसके साथ ही जिस आर्थिक संकट में अभी खुद को गिरा हुआ पा रहे हैं. उससे बाहर निकालने के सटीक समाधान भी प्राप्त हो सकेंगे.

स्वास्थ्य: कई बार कुछ ऐसे स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं. जिन्हें हम महत्वपूर्ण न मानकर उनके लिए उपचार नहीं करते हैं . ऐसी स्थिति में कभी-कभी समस्या की गंभीरता हम समझ नहीं पाते हैं.

आर्थिक स्थिति: कई बार आप कुछ ऐसे आर्थिक संकट में खुद को घिरा हुआ पाते हैं. जिनके बारे में आपको कोई पूर्वानुमान नहीं होता है. साथ ही इन संकटों. से बाहर निकलने का रास्ता भी थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है.

रिश्ते: आपके जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे आवश्यक होते हैं. जो कि आपके परिवार या रिश्तेदारों से संबंधित नहीं होते हैं. फिर भी इन रिश्तों का महत्व आपके जीवन में अन्य सभी रिश्तों से ज्यादा हो सकता है.

