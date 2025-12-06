Kumbh Tarot Rashifal 6 December 2025: खर्चों को नियंत्रित करें, गंभीर रहेंगे

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Judgement

कार्य क्षेत्र में हो रही गड़बड़ियों के चलते उच्च अधिकारी कुछ लोगों के स्थानांतरण कर सकते हैं.इससे कार्य क्षेत्र में काफी बदलाव आ सकता हैं.कार्य क्षेत्र में काफी नए चेहरे नजर आएंगे. घर के चलते कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. इन यात्राओं के दौरान कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है.परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं.

छोटे-मोटे वाद विवाद सुलझाने का प्रयास करेंगे. दूसरे के भड़कने पर अपनी प्रतिक्रिया न दें.सामने वाले की मंशा आपको परेशान करने की हो सकती है. कार्यों को सावधानी से पूरा करने का प्रयास करें. अतीत की यादों से बाहर निकलने का प्रयास करें. अपनी गलतियों को ना दोहराएं.अपनी कमजोरी पर काबू पाने की कोशिश आपके कार्यों की बेहतरी के लिए आवश्यक है. जीवन की कुछ गतिविधियों में तेजी आ सकती है. इस समय न्यायालय के फैसले आपके विरुद्ध हो सकते हैं.आपके हित में होने वाली घटनाएं विलंबपूर्ण भी हो सकती है.

स्वास्थ्य: ठंडी और मीठी चीजों का सेवन न करें.तेज गति से वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति: अपने खर्चों को नियंत्रित करें. धन निवेश की योजना बना सकते हैं.

रिश्ते: अपने रिश्तों को लेकर गंभीर रहे. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में सुधार लाएं.

---- समाप्त ----