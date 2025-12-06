scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 6 December 2025: खर्चों को नियंत्रित करें, गंभीर रहेंगे

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 6 December 2025: अपनी कमजोरी पर काबू पाने की कोशिश आपके कार्यों की बेहतरी के लिए आवश्यक है. जीवन की कुछ गतिविधियों में तेजी आ सकती है.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Judgement
कार्य क्षेत्र में हो रही गड़बड़ियों के चलते उच्च अधिकारी कुछ लोगों के स्थानांतरण कर सकते हैं.इससे कार्य क्षेत्र में काफी बदलाव आ सकता हैं.कार्य क्षेत्र में काफी नए चेहरे नजर आएंगे. घर के चलते कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. इन यात्राओं के दौरान कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है.परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं.

छोटे-मोटे वाद विवाद सुलझाने का प्रयास करेंगे. दूसरे के भड़कने पर अपनी प्रतिक्रिया न दें.सामने वाले की मंशा आपको परेशान करने की हो सकती है. कार्यों को सावधानी से पूरा करने का प्रयास करें. अतीत की यादों से बाहर निकलने का प्रयास करें. अपनी गलतियों को ना दोहराएं.अपनी कमजोरी पर काबू पाने की कोशिश आपके कार्यों की बेहतरी के लिए आवश्यक है. जीवन की कुछ गतिविधियों में तेजी आ सकती है. इस समय न्यायालय के फैसले आपके विरुद्ध हो सकते हैं.आपके हित में होने वाली घटनाएं विलंबपूर्ण भी हो सकती है.

स्वास्थ्य: ठंडी और मीठी चीजों का सेवन न करें.तेज गति से वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

सम्बंधित ख़बरें

लक्ष्य की तरफ फोकस रखेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी 
नौकरी बदल सकते हैं, जिद ना करें 
अच्छे मित्र बनेंगे, अपशब्दों का उपयोग न करें 
खर्च की अधिकता रहेगी,नए बदलाव आ सकते हैं 
आध्यात्मिक गुरु से मिल सकते हैं, नम्रता लाएं 

आर्थिक स्थिति: अपने खर्चों को नियंत्रित करें. धन निवेश की योजना बना सकते हैं.

रिश्ते: अपने रिश्तों को लेकर गंभीर रहे. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में सुधार लाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement