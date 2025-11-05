Kumbh Tarot Rashifal 5 November 2025: कुंभ राशि वालों को मिलेगी नई नौकरी, सहयोगी का मिलेगा साथ

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Page of cups

आप यह महसूस कर रहे हैं. कि आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं. उसमें अचानक से काफी बदलाव आ रहे हैं. पहले की तरह वह आपके साथ ज्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास नहीं करता है. और यदि आप उसके जीवन के बारे में कुछ जानने पर जोर देते हैं. तो वह उसे बात को टाल देता हैं. यह बात आपको इस समय परेशान कर सकती हैं. आप इस बात को जानने का प्रयास करेंगे. कि सामने वाले के जीवन में इस समय क्या चल रहा है. उसके करीबी मित्रों या परिजनों से मिलकर आप जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे. हो सकता है कि आपके प्रिय के जीवन में कोई ऐसी परेशानी आ रही हैं. जिसके बारे में वह आपसे बातचीत नहीं करना चाह रहा हो. ऐसी स्थिति में तब तक उसके व्यक्तिगत जीवन में दखल देने का प्रयास न करें. जब तक सामने वालाआपकी अपनी स्थिति के बारे में ना बताएं. यदि आप किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं. तो हो सकता है कि सामने वाला इस बात को लेकर अच्छा अनुभव न करें. इसके चलते रिश्ते में तनाव हो सकता हैं . इसलिए इस बात का प्रयास करें कि सामने वाला का आप पर इतना विश्वास हो. कि वह आपके साथ अपनी हर बात को साझा करें, चाहे वह बात अच्छी हो या बुरी.

Advertisement

स्वास्थ्य: बढ़ते हुए वजन के कारण मधुमेह या उच्च रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना बढ़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ पैसे का लेनदेन करते समय सामने वाले पर पूरा विश्वास होना आवश्यक है. साथ ही लेनदेन में लिखा पढ़ी जरूर करें.

रिश्ते: पैतृक संपत्ति के विवाद में समझौता होने की स्थिति बन सकती है. सभी लोग इस समझौते की शर्तों को मान लेंगे.

---- समाप्त ----