Kumbh Tarot Rashifal 5 December 2025: कुंभ राशि वालों का हो सकता है स्थान परिवर्तन, आर्थिक हानि से रहें सावधान

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Four of wands

और पढ़ें

विवाह बंधन में बंध सकते हैं. किसी नए व्यवसाय की शुरुआत लाभ पहुंचाएगी. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. माता-पिता को अनदेखा न करें. धन का आगमन आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है. अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को आहत न करें. गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें. प्रिय के साथ अनबन हो सकती है. बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकता है. अपने विचारों में सकारात्मक लाएं. जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं. कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी. किसी नए कार्य को शुरू करने में जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त हो सकता है. दूसरों के साथ अपनी खुशियों को साझा करेंगे. रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं. ऐसे लोगों से रिश्ता खत्म कर सकते है. जो जीवन में कड़वाहट बढ़ा रहे हो. बड़े बुजुर्ग की स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं. स्थान परिवर्तन पर विचार करेंगे. कार्य की सफलता नए अवसर को प्राप्त करने में मदद कर सकती है. सहयोगियों के साथ कार्य की सफलता का श्रेय साझा करेंगे.

Advertisement

स्वास्थ्य:जहरीले कीड़े के काटने से त्वचा में लाल धब्बे हो सकते हैं. घरेलू उपचार न करके चिकित्सक से परामर्श करना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति : किसी गलती के चलते आर्थिक हानि हो सकती है. किसी योजना में लगाया पैसा डूब सकता है.

रिश्ते: पुराने रिश्तों में मिला धोखा नए रिश्तो को बनाने में डर उत्पन्न कर सकता है. इस डर पर काबू पाने का प्रयास करें.

---- समाप्त ----