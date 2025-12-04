scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 4 December 2025: कुंभ राशि वाले किसी के साथ अपने विचार न करें साझा, कार्यशैली में पाएंगे बदलाव

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 4 December 2025: ख या चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा हो.  कुछ समय पूर्व कार्यों में आ रही रुकावटें स्वत:समाप्त होती नजर आएंगे.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:-The  High priestess 

बहुत ज्यादा खाने से बचाव करें. अपने बढ़ते वजन को काबू करने की कोशिश अभी सकारात्मक परिणाम नहीं दे रही है. इस बात के चलते मन में नकारात्मकता ना आने दे. थोड़ा समय लग सकता है. किंतु कार्यों कार्य में सफलता नजर आने लगेगी. अपने विचारों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं. जो आपके कार्यों में सलाह देता आया है. इस समय वह आपको और शांति बनाए रखने की सलाह दे सकता है. कार्य में आ रही चुनौतियों जीवन में उथल-पुथल ला सकती हैं. यदि इन चुनौतियों पर पार पाने का का प्रयास करेंगे. तो कठिन मेहनत करना पड़ेगी. कार्यशाली में बदलाव ला सकते हैं. हो सकता है, अभी तक कार्यों में प्राप्त सफलता अपेक्षा अनुसार प्राप्त नहीं हुई हो. गलत कार्यों और गलत लोगों के संगत में ना रहे ऐसे किसी भी कार्य का समर्थन न करें. जो किसी को दु:ख या चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा हो.  कुछ समय पूर्व कार्यों में आ रही रुकावटें स्वत:समाप्त होती नजर आएंगे.  इस समय आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होते हुए देख सकते हैं. 

स्वास्थ्य: भरपूर नींद ले.  यह तनाव मुक्त रहने का सबसे आसान रास्ता हो सकता है. 

आर्थिक स्थिति: किसी बड़े निवेश में पैसा ना फंसाए. पैसा डूबने की संभावना नजर आ रही है

रिश्ते: पुराने रिश्तों को सुधार लाने  का प्रयास कर सकते हैं हो सकता है. सामने वाले के मंशा भी आपकी तरह ही रिश्तो में सुधार लाने की बनी हुई हो. 

