Kumbh Tarot Rashifal 3 December 2025: नए घर को खरीदने पर विचार कर सकते हैं, प्रेम संबंधो को आगे बढ़ा सकते हैं

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Death

नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती हैं. आवश्यक चीजों, विचारों या लोगों के दूर जाने के लिए अनुकूल समय हैं. अपने प्रिय लोगों के साथ रिश्ते मज़बूत बनाएं. कार्य क्षेत्र में किसी तरह का विवाद न करें. अगर कोई आपसे उलझने की कोशिश कर रहा है. तो कोई प्रतिक्रिया न दें. अच्छे बदलाव आ सकते हैं. किसी बड़े की तबीयत अचानक से काफी खराब हो सकती हैं. जीवनसाथी के साथ बढ़ता मतभेद रिश्ते को तोड़ने की स्थिति तक आ सकता हैं.

इस समय क्रोध की जगह सामने वाले की बातों को शांति से समझने और सुलझाने की कोशिश करें. नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. नए घर को खरीदने पर विचार कर सकते है. अगर कोई कार्य लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा है. तो कार्य पद्धति में बदलाव लाने की कोशिश अच्छा परिणाम दे सकती है. विवाह के लिए उपयुक्त जीवनसाथी से मुलाकात हो सकती है. नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है. कार्य को पूरा करने के लिए ध्यान को भटकने न दें.

स्वास्थ्य: पूरी बीमारी ने निजात मिल सकती है. खांसी से बेहाल हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी बड़े व्यवसाय में आर्थिक सहयोग मिलने से व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे.

रिश्ते: प्रिय के साथ विवाह की बात परिजनों से कर सकते है. सबकी सहमति मिलने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----