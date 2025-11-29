scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 29 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: सक्रियता रखेंगे, विविध मामले गति लेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 29 November 2025, Aquarius Horoscope Today: मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. योजनानुसार के कार्य करेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. आधुनिक तौरतरीकों को अपनाएंगे. पेशेवर प्रयासों को गति देंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ - उत्साह और मनोबल उूंचा रहेगा.  श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी. लंबित कार्योंं को गति देंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. साझीदारी में विश्वास बना रहेगा. सहकार की भावना बढ़ाएंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. आकांक्षाओं को बल मिलेगा. लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में भेंट बढ़ाएंगे. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. योजनानुसार के कार्य करेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. आधुनिक तौरतरीकों को अपनाएंगे. पेशेवर प्रयासों को गति देंगे. साहस से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पक्ष अनुकूल बना रहेगा. साख व पहचान को बढ़ावा मिलेगा. लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास तेज रहेंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा.यात्रा संभव है. विभिन्न कार्योंं में उचित निर्णय लेंगे.

धन संपत्ति- धनवृद्धि के अवसर बनेंगे. चल-अचल संपत्ति बढ़ाने पर बल होगा. सबका सहयोग पाएंगे. साज संवार बना रहेगा. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे.योजनाओं में सक्रियता रखेंगे. विविध मामले गति लेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Aquarius daily horoscope health improvement and financial gains
कुंभ राशि वालों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और धन लाभ के अवसर  
आपका सम्मान और बढ़ेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ का योग है 
कुंभ राशि वाले प्रियजनों संग सुख से रहेंगे, अनोखी कोशिशों को बल मिलेगा 
कुंभ राशि वाले लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें, वाणिज्यिक विषयों में रुझान रहेगा 
कुंभ: शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी 

प्रेम मैत्री- करीबी जनों से भेंट होगी. वातावरण की अनुकूलता उत्साहित रखेगी. घर में परस्पर सहयोग रहेगा. संवाद में सहजता बनाए रखेंगे. सबके हित का भाव रहेगा. परिजनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. स्नेह विश्वास से सभी का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों को निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कलात्मकता बल पाएगी. प्रतिभा संवारने पर ध्यान देंगे. सेहत के मामले संवरेंगे. अवरोध दूर होंगे. व्यक्त्ति्व प्रभावशाली रहेगा.  उचित समय इंतजार करेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 और 8

शुभ रंग : नीलम समान

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें.  न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. नया सोचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement