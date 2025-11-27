आज 27 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें, वाणिज्यिक विषयों में रुझान रहेगा

कुंभ - कामकाजी परिणाम पक्ष में बनेंगे. लंच तक सहजता से आगे बढ़ते रहें. मित्रों व संबंधियों से भेंट मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. सृजन कार्यों में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. आधुनिक प्रयास बल पाएंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे. संवेदनशीलता से काम लेंगे. करियर व्यापार में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता और सक्रियता बढ़ेगी. निवेश के सकारात्मक परिणाम बनेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारों से भेंट व संवाद बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बढ़ेगी. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रयासों को समर्थन मिलेगा. कौशल में सुधार होगा. लक्ष्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- पूंजीगत मामले मिश्रित बने रहेंगे. लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. आधुनिकता को बढ़ावा देंगे. नेतृत्व के अवसर बनेंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुझान रहेगा. व्यवसाय में लाभ बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- वचन पूरा करने का प्रयास रहेगा. भावनात्मक पक्ष संवार पाएगा. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधों में मजबूती रहेगी. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. मन की बात कह पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनय विवेक को बढ़ावा मिलेगा. नवीन विषयों से जुड़ेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. मेलजोल बढाएंगे. कार्यों में तेजी दिखाएंगे.

शुभ अंक : 2 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. सृजन पर जोर दें.

---- समाप्त ----