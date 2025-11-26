scorecardresearch
 

आज 26 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: योजनाओं में ढिलाई न दिखाएं, लेनदेन पर नियंत्रण रखें

Aaj ka Kumbh Rashifal 26 November 2025, Aquarius Horoscope Today: आर्थिक कार्यों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएं. न्यायिक कार्या में सक्रियता आएगी. चर्चा में असहज स्थिति से बचें. विविध विषयों में नीति नियम से चलें. योजनाओं में ढिलाई न दिखाएं. लेनदेन पर नियंत्रण रखें.

कुंभ - बजट के अनुसार कार्य करें. खर्च और निवेश पर नियंत्रण बनाए रखें. व्यवसायिक भेंटवार्ता में अतिरिक्त सतर्कता बरेंगे. योजनाओं को साझा करने में जल्दबाजी न दिखाएं. रिश्तों में संवेदनशीलता रहेगी. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्थागत अनुशासन बनाए रहें. जल्दबाजी न दिखाएं. सूझबूझ से सम्हलकर आगे बढ़ें. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे. नियमों का पालन बनाए रखें. पेशेवर मामलों पर ध्यान दें. तैयारी व स्मार्ट वर्किंग पर बल बढ़ाएं. रिश्तेदारों का साथ सहयोग मिलेगा.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक पक्ष सामान्य रहेगा. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. विदेश से संबंधित कार्य बनेंगे. गलतियां करने से बचें. बजट पर फोकस बढ़ाएं. पेशेवर विषयों में दबाव रहेगा. विपक्षियों से सावधान रहें.

प्रेम मैत्री- स्वजनों की खुशी में शामिल होंगे. अपनों की खातिर क्षमता से अधिक कर दिखाने की कोशिश होगी. भावनात्मक प्रयासों में सहज रहेंगे. मित्रों संग वक्त बिताएं. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार दे सकते हैं. रिश्ते निभाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएं. जरूरी बात ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय नहीं लें. योजनाओं पर अमल बढ़ाएं. रहन-सहन साधारण रहेगा.

शुभ अंक : 5 और 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. नम्रता रखें.

