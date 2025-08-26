आज 26 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: भावुकता और ठगी से बचें, स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा

कुंभ - सेहत से संबंधित विषयों के प्रति गंभीरता का भाव बना रहेगा. शारीरिक असहजताएं उभर सकती हैं. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में परिजनों का सहयोग होगा. स्वजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. कुल परिवार के लोगां से करीबी रखेंगे. बड़प्पन का भाव रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. आज्ञा अनुपालन और पेशेवरता बनाए रखेंगे. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. संकेतों को अनदेखा न करें. अधिकारियों की आज्ञा बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. निर्णय लेने में सहजता दिखाएंगे. जल्दबाजी से बचें. कामकाज पर फोकस बढ़ाएं. कार्य व्यापार में सामंजस्यता बढाएं. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- बजट की समस्या बनी रह सकती है. आर्थिक विषयों में भूलचूक व लापरवाही से बचें. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. तैयारी से आगे बढ़ें. वरिष्ठों व समकक्षों से सहयोग लें. अनजान से सजग रहें. ठगी हो सकती है.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में असहजता का सामना करना पड़ सकता है. भेंट व संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. संबंधों का लाभ मिलेगा. भेंट में सामंजस्य बनाए रखें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. घरवालों की बातों को अनदेखा न करें. बात रखने में विनम्रता बढ़ाएं. अपनों का साथ बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- गरिमा गोपनीयता पर बल दें. भावुकता से बचें. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. खानपान में सात्विकता रखें.

शुभ अंक : 7 8 और 9

शुभ रंग : भूरा

आज का उपाय : भक्ति बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सजग रहें.

