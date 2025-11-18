scorecardresearch
 

Feedback

आज 18 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: भ्रम व बहकावे में न आएं, जरूरी सूचना मिल सकती है

Aaj ka Kumbh Rashifal 18 November 2025, Aquarius Horoscope Today: लोगों का विश्वास जीतेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. कामकाज बेहतर होगा.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ - रुटीन से समझौता न करें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. व्यवस्था व तैयारी पर ध्यान दें. भेंटवार्ता के लिए समय निकालें. आवश्यक संकेतों के प्रति सजग रहें. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में सहज रहेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. स्वास्थ्य प्रभावित बना रह सकता है. लक्ष्य से समझौता नहीं करेंगे. लोगों का विश्वास जीतेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. वाणी व्यवहार सरल रहेगा. कामकाज बेहतर होगा. सफलता सामान्य रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्य प्रभावित हो सकते हैं. भ्रम व बहकावे में न आएं. कार्य व्यापार में निरंतरता बनाए रखें. साहस संपर्क को बढ़ाएं. रुटीन संवारें. उद्योग व्यवसाय के प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. पहल करने से बचें.
धन संपत्ति - अनजान से आर्थिक समझौते न करें. प्रयासो में सजगता दिखाएं. अफवाह से प्रभावित न हों. सूझबूझ और नियम बनाए रखें. व्यवस्था पर भरोसा करें. व्यावसायिक मामलों में अप्रत्याशित स्थिति रहेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों के प्रति मान सम्मान का भाव बनाए रखें. सीख सलाह पर फोकस रखें. जरूरी सूचना मिल सकती है. करीबियों का साथ सहयोग बना रहेगा. लोगों को जोड़ने का प्रयास बढ़ाएंगे. परिवार से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्ते प्रभावित रह सकते हैं. साथियों का विश्वास पाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे, प्रियजनों से भेंट होगी 
नई नौकरी का ऑफर मिलेगा, व्यापार में लाभ के रास्ते खुलेंगे 
Aquarius today advice and lucky color
कुंभ राशि वालों के लिए आज शुभ रंग- नीला 
कुंभ: आपके खर्चे बढ़ेंगे, सेहत के मामले में ध्यान दें 
रिश्ते प्रभावित रह सकते हैं, साथियों का विश्वास पाएंगे 

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य पर जोर दें. खानपान सात्विक रखें. आत्मविश्वास बढ़ाएं. सामंजस्यता व व्यवस्था संवारें. मनोबल और उत्साह बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1 7 8 और 9

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. धैर्य धर्म बढ़ाएं. सूखे फल मेवे का प्रसाद बांटें. स्वर्ण दान करें. सहज रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement