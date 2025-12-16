scorecardresearch
 
आज 16 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा, योजनाएं गति लेंगी

Aaj ka Kumbh Rashifal 16 December 2025, Aquarius Horoscope Today: आशंका मिटेंगी.बडी सोच बनाए रखेंगे.दीर्घकालिक योजनाएं आकार लेंगी.चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन बना रहेगा.करियर कारोबार में रुटीन संवरेगा

कुंभ - भाग्य की चाल हर क्षेत्र में उच्च स्थि्ित बनाए रखेगी.व्यावसायिक संबंध सुधार पाएंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी.शुभकार्योंं की रूपरेखा बनेगी.लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे.विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे.पुण्य में वृद्धि होगी.लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.आस्था आत्मविश्वास बढ़ेगा.मित्रों का साथ बढ़ेगा.महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी.आशंका मिटेंगी.बडी सोच बनाए रखेंगे.दीर्घकालिक योजनाएं आकार लेंगी.भेंटवार्ता में सफल हांगे.चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में रुटीन संवरेगा.कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे.पेशेवरों व वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे.उपलब्धियां अर्जित करेंगे.कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा.अनुकूलन का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति-  वित्तीय परिणाम संवरेंगे.लाभ में बढ़ोतरी होगी.चहुंओर शुभ संयोग बनेंगे.सभी के प्रति सहयोग की भावना बनी रहेगी.साख सम्मान बढ़ेगा.लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा.योजनाएं गति लेंगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सहज होंगे.रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.वादा निभाने में आगे रहेंगे.भेंट के अवसर बनेंगे.प्रियजनों का साथ विश्वास रहेगा.मन की सुनेंगे.वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे.प्रेम के प्रयास सुखद रहेंगे.शुभ सूचना प्राप्त होगी.परिचय का लाभ उठाएंगे.सबका भरोसा बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- महत्वपूर्ण कार्य संवारेंगे.करीबियों का भरोसा जीतेंगे.व्यक्तित्व संवरेगा.रचनात्मकता बढ़़ेगी.शैली आकर्षक होगी.मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 7 8 और 9  
 शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें.ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें.धर्मकार्य बढ़ाएं.तीर्थ जाएं.

---- समाप्त ----
