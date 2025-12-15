आज 15 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: सोमवार के दिन कुंभ राशि वाले अच्छी किस्मत से पाएंगे उन्नति, मन के मामलों में मिलेगी सफलता

कुंभ - भाग्य की प्रबलता से उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. संपर्क संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. विविध मामले पक्ष में साधेंगे. विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे. धर्म आस्था को बल मिलेगा. आत्मविश्वास और उत्साह बनाए रखेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. योजनागत विषयों पर जोर देंगे. लोगों से तालमेल बढ़ेगा. मित्रों और सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे. सकारात्मक माहौल से उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. करीबी साथ निभाएंगे. संकोच दूर होगा.
नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहे. संवार पर बना रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. पेशेवर विस्तार को बढ़ावा मिलेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधकीय मामले गति लेंगे. व्यापार में बेहतर बने रहेंगे.
धन संपत्ति- महत्वपूर्ण अवसरों का लाभ उठाएंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन से परिणाम साधेंगे. प्रतिभा पदर्शन और प्रबंधन पर जोर देंगे. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी. वाणिज्यिक गतिविधियां में बेहतर रहेंगे. आर्थिक लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे.
प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष बेहतर बना रहेगा. आसपास अनुकूल वातावरण बना रहेगा. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. मित्र सहयोग बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सफलता मिलेगी. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. भरोसा जीतेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. तेजी से कार्य करेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. खानपान संवरेगा. सुख संवाद बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
शुभ अंक : 2 6 8 9
शुभ रंग : एक्वा ब्लू
आज का उपाय : महादेव शिवशंभू की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. धर्म स्थल जाएं.