आज 14 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: तार्किकता पर जोर दे, जिम्मेदारों से भेंट होगी

कुंभ - विविध मामले सामान्य बने रहेंगे. भावनात्मक संवाद में सावधानी बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत भेंटवार्ता में उतावली न दिखाएं. वाणी व्यवहार में प्रभाव बनाए रहें. योजनाएं रुटीन रहेंगी. मित्रों व परिजनों साथ बनाए रहें. विविध कार्य प्रभावित रहेंगे. अनुबंधो में सजगता बनाए रहें. कुल परिवार के लोगों का सहयोग बना रहेगा. उद्योग व्यापार में निरंतरता बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास व रुटीन रखेंगे. क्षमा भावना बल पाएगी. विभिन्न मामले पूर्ववत् रहेंगे. घर परिवार के मामलों में सक्रियता से शामिल होंगे. चर्चा संवाद में सजग रहें.

नौकरी व्यवसाय- जरूरी निर्देशों की अनदेखी से लाभ प्रभावित हो सकता है. व्यवस्था पर जोर बनाए रखें. करियर कारोबार में अनुशासन बढ़ाए. तार्किकता पर जोर दें. जिम्मेदारों से भेंट होगी. कामकाजी परिस्थितियां मिश्रित बनी रहेंगी.



धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में लापरवाही से बचें. आकस्मिकता पर अंकुश रखें. धूर्तजनों की बातों मे नहीं आएं. जरूरी कार्य समय से पूरे करें. ठगे जाने की आंशका है. स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें. योजनाएं सामान्य बनी रहेंगी.



प्रेम मैत्री- भावनात्मक मामलों में सजग रहें. रिश्तों में सूझबूझ से आगे बढ़ें. अपनों से भेंटवार्ता में गंभीर रहें. करीबियों से बहस विवाद टालें. जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. अपनों का साथ बना रहेगा. समता सामंजस्य बनाए रखें. करीबी प्रसन्न होंगे. संबंधों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- नए लोगों से सतर्कता बनाए रखें. वाणी व्यवहार पर बल दें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. चर्चा संवाद में स्पष्टता बनाए रहें. रहन सहन सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1 5 और 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. वचन रखें.



