आज 13 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वालों के करीबीजन प्रसन्न व प्रभावित होंगे, भूमि भवन के कार्य बनेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 13 November 2025, Aquarius Horoscope Today: उद्योग व्यापार के कार्यों को गति देंगे. साख सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे.

कुंभ - सबको मान सम्मान देंगे. साक्षा कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश होगी. उद्योग व्यापार के कार्यों को गति देंगे. साख सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. साथी उपलब्धि हासिल करेंगे. टीम भावना बढ़ेगी. नेतृत्व करने का भाव रहेगा. सक्रियता बनाए रखेंगे. गंभीर विषयों में रुचि बढ़ाएं. दाम्पत्य सुखमय रहेगा. स्थायित्व बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- साझीदार सहयोगी होंगे. औद्योगिक प्रयासों में तेजी रहेगी. कार्ययोजनाएं संवार पर रहेंगी. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. करीबियों को साथ बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभ बढ़त पर बना रहेगा. टीमवर्क बनाए रहेंगे. वित्तीय एवं वाणिज्यिक प्रयासों में पहल करेंगे. बचत में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. जमीनी मामलों में रुचि लेंगे. सामर्थ्य बढ़ाने में रुचि रहेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों को सुखद सरप्राइज देंगे. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. रिश्तों में जल्दबाजी न दिखाएं. व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती आएगी. वचन पर अटल रहेंगे. करीबीजन प्रसन्न व प्रभावित होंगे. निजी मामले गति लेंगे. परिवार को समय देंगे. अनुभवियों का लाभ उठाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सात्विकता बनाए रहेंगे. रुटीन व निरंतरता रखेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. सेहत अच्छी रहेगी. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. खानपान सुधरेगा.

शुभ अंक : 3 4 6 8

शुभ रंग : पीतल के समान

आज का उपाय : जगतपालक भगवान विष्णु और महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. जिम्मेदारी का भाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
