आज 12 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: परिवार में समय बिताएंगे, सुख सौख्य बढे़गा

कुंभ - दाम्पत्य में मिठास बनी रहेगी. सुख-वैभव में वृद्धि होगी. निजी विषयों में विनय विवेक से काम लेंगे. प्रियजनों के साथ से अनुकूलन बढ़ेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. घरेलु मामलों में सीख सलाह बढ़ाएंगे. टीम वर्क पर फोकस रखेंगे. आवश्यक कार्योंं में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगे. तर्कशीलता व संवेदनशीलता बनी रहेगी. कामकाज को बेहतर बनाए रखेंगे. उच्च मनोबल रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- साझा मामलों में सुधार आएगा. कार्य व्यापार में विश्वास बनाए रखेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. अधिकांश क्षेत्रों में प्रभाविता बनाए रखेंगे. औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- जीवन में ठहराव व पूछपरख बढ़ेगी. विविध कार्य संवरेंगे. भूमि भवन आदि स्थाई संपत्ति के कार्योंं में सक्रियता बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. सहकारिता में बेहतर रहेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- सबको साथ लेकर चलेंगे. पारिवारिक पक्ष की मजबूती बनी रहेगी. मनोबल ऊंचा होगा. संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. सुख सौख्य रहेगा. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार होगी. वचन निभाएंगे. परिवार में समय बिताएंगे. सुख सौख्य बढे़गा.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ समर्थन व सहयोग पाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान में भव्यता रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 3 5 6 और 8

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. बड़ी सोच रखें.

