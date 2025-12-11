आज 11 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले टीम वर्क पर फोकस बढ़ाएंगे, पारिवारिक मामलों को बढ़ावा देंगे

कुंभ - साझा मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. घर परिवार में सुख का संचार बना रहेगा. औद्योगिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. लाभ के अवसर बेहतर बनेंगे. साझेदारी के प्रयास लेंगे. सहकार में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- उत्पादन पर फोकस बनाए रखेंगे. व्यावसायिक संबंध संवारेंगे. करियर कारोबार में प्रबंधन बेहतर रहेगा. सहयोग का भाव रहेगा. वाणिज्यिक कार्यों में उपलब्धि हासिल करेंगे. बड़ी सोच रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक योजनाएं गति लेंगी. टीम वर्क पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. सबकी सीख सलाह से निर्णय में सहजता रहेगी. अधिकारी सहयोगी होंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पहल बनाए रखेंगे. पारिवारिक मामलों को बढ़ावा देंगे. प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी. निजी संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ सहयोग बनाए रहेंगे. रिश्ते सामान्य बने रहेंगे. सहनशीलता बनाए रखेंगे. परिवार के लोग सहयोग देंगे. आपसी परामर्श से कार्य करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में विनम्रता बनाए रखेंगे. व्यर्थ वार्ता एवं दिखावे से बचेंगे. संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. सहजता से कार्य करें. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सतर्कता रखें.

