आज 9 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: खर्च निवेश पर अंकुश रखें, धूर्तां से दूरी बनाएं

Aaj ka Kumbh Rashifal 9 December 2025, Aquarius Horoscope Today: पेशेवर मामलों में गति रहेगी. सफलता का प्रतिशत प्रयासों की गंभीरता पर निर्भर रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य लंबित न रखें.बजट व लक्ष्य पर फोकस रहेगा

कुंभ - परिश्रम से परिणामों को संवारेंगे. कामकाज का स्तर बेहतर बनाए रखेंगे. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेने से बचें. सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ाएं. अनुबंधों का पालन करें. सेवा़क्षेत्र प्राथमिकता में रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग की नीति रखें. कर्मठता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा. निवेश पर जोर रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्त रहेंगे. कामकाजी पक्ष रुटीन रहेगा. पेशेवर मामलों में गति रहेगी. सफलता का प्रतिशत प्रयासों की गंभीरता पर निर्भर रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य लंबित न रखें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में अतिउत्साह न दिखाएं. प्रतिफल अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. जल्दबाजी न दिखाएं. व्यर्थ बातों में न आएं. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. करियर व्यापार की जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- बजट व लक्ष्य पर फोकस रहेगा. आर्थिक मामलों में आय पूर्ववत् बनी रहेगी. नीति नियम बनाए रखेंगे. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. खर्च निवेश पर अंकुश रखें. धूर्तां से दूरी बनाएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सहजता से काम लेंगे. भेंट वार्ता में दिखावे से बचें. करीबियों का ख्याल रखें. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों की व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. विनय विवेक बनाए रखें. अपनों से बहस से बचें. सजगता बनाए रहें. प्रेम पक्ष साधारण रहेगा. वाणी व्यवहार पर अंकुश रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बनाए रखें. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल पर जोर देंगे. जोखिम न लें. सावधान रहें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 3 8 और 9
शुभ रंग : गेंहुंआ
आज का उपाय : महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. मिष्ठान्न बांटें. तथ्य रखें.

---- समाप्त ----
