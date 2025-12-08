आज 8 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: वादविवाद में नहीं पड़ें, विनम्रता बढ़ाएं

कुंभ - समयसीमा में कार्य पूरे करने की कोशिश बढ़ाएं. मेहनत लगन से अपनी जगह बनाएंगे. स्वास्थ्य संबंधी मामले मिश्रित रहेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगेे. कला कौशल के कार्योंें में गति बढ़ाएंगे. पेशेवर मामले संवार पाएंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. खर्च की अधिकता बनी रहेगी. जिद में न आएं. अफवाह से बचें. सतर्कता और सजगता से आगे बढ़ेंगे. विविध प्रयासों में सहजता बनाए रखेंगे. नौकरीपेशा अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कामकाज में सक्रियता लाएं.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में पूर्ववत् स्थिति बनी रहेगी. लाभ प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. अनुभवियों की बात सुनें. समय पर कार्य पूरे करें. व्यवस्था पर भरोसा रखें. जिद में न आएं. सेवाक्षेत्र के प्रयास अधिक प्रभावी बनेंगे.

धन संपत्ति- लोन के मामलों में सक्रियता आएगी. वित्तीय लेनदेन रुचि रहेगी. कार्यविस्तार की सोच होगी. व्यवस्था पर फोकस बनाए रखें. योजना के अनुरूप आगे बढ़ें. खर्च निवेश पर बढ़ा हुआ रह सकता है. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे.

प्रेम मैत्री- परिजनों का आदर सम्मान बनाए रखें. करीबियों को अनदेखा न करें. प्रियजन की बातों पर ध्यान दें. मन के मामलों में भावनाओं पर नियंत्रण रखें. वादविवाद में नहीं पड़ें. विनम्रता बढ़ाएं. निजी संबंध सामान्य रहेंगे. संकोच बढ़ेगा. मन के मामले सहज रहेंगे. रिश्ते रुटीन रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनजान पर भरोसे से बचें. स्वयं पर ध्यान दें. खानपान में सात्विकता बनाए रखें. व्यवस्था संवार पाएगी. चर्चा में सजग बने रहें. स्वास्थ्य असहज रह सकता है.

शुभ अंक: 2 3 और 8

शुभ रंग: ऑरेंज

आज का उपाय: म्हादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. नियमितता बनाए रखें.



