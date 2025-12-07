आज 7 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: साहस पराक्रम से कार्य संवारेंगे, उत्साह दिखाएंगे

कुंभ- शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. आर्थिक मामले उचित दिशा में गति लेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी. कार्य व्यापार में सहकारिता बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्य व्यापार में प्रभावी बने रहेंगे. बंधुजनों से संबंध मजबूत बनाए रखेंगे. यात्रा के अवसर बनेंगे. आस्था बढ़ेगी. शुभ संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा रहेगा. संपर्क संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. मित्रों के साथ समय बिताएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यगति तेज बनी रहेगी. करियर व्यापार में सक्रियता आएगी. पेशेवर प्रयास व्यवस्थित बने रहेंगे. कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी. साहस पराक्रम से कार्य संवारेंगे. आसपास अनुकूलन रहेगा. उत्साह दिखाएंगे.

धन संपत्ति- बचत में वृद्धि बनी रहेगी. वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी. आर्थिक विषयों में सकारात्मकता बढ़ेगी. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. विविध प्रयासों में सफलता बढ़त पर रहेगी. व्यावसायिक संबंधों में सुधार होगा.

प्रेम मैत्री- प्रिय की भावनाओं का सम्मान करेंगे. सहयोग साहचर्य के मामले बल पाएंगे. चहुंओर सुख सौख्य बना रहेगा. संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे. रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे. बंधुजनों से करीबी रहेगी. मित्रों से तालमेल रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. मेहमान आएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. सबका विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. कार्यगत शुभता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1 7 और 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

