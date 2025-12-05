आज 5 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: व्यर्थ के वादों से बचें, जल्दबाजी न करें

कुंभ - घर परिवार में सुखकर वातावरण बना रहेगी. जरूरत की सभी वस्तुएं लेने की कोशिश रह सकती है. भवन व वाहन की खरीदी कर सकत हैं. कामकाजी संबंधों में सुधार होगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे. प्रबंधन पक्ष बल पाएगा. विविध परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लंबित कार्योंं में उतावली न करें. चर्चा में सजगता रखें. जिद से बचें. कार्यक्षेत्र में भेंट मुलाकात में आगे रहेंगे. पारिवारिक मामलों में धैर्य धर्म और विनम्रता बनाए रखें. उचित अवसर पर अपना पक्ष रखें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा. करियर व्यवसाय में जिम्मेदारियों को बखूरी पूरा करेंगे. सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. बड़ों का समर्थन रहेगा.

धन संपत्ति- कारोबार लाभप्रद रहेगा. प्रदर्शन संवार पर होगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. लोभ प्रलोभन में न आएं. पेशेवर पक्ष पर अधिक फोकस होगा. व्यर्थ के वादों से बचें. जल्दबाजी न करें.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में सहज रहें. जिद व अहंकार में रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. पूर्वाग्रह से बचें. विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएं. करीबी वातावरण में अनुकूलन के प्रयास बढ़ाएं. रिश्तों सहजता बनाए रहेंगे. परिजनों से जरूरी बात कह सकते हैं. अन्य की भावनाओं को आहत न करें.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता में विनम्र रहेंगे. संवाद में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य जांच पर जोर दें. संकेतों के प्रति सजगता दिखाएं. अतिउत्साह व भावावेश में आने से बचें.

शुभ अंक : 3 4 7 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. भ्रम से बचें.

