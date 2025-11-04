आज 4 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले उपलब्धियां करेंगे हासिल, धनधान्य में वृद्धि होगी

कुंभ - आर्थिक संग्रह और संरक्षण पर जोर बना रहेगा. पारिवारिक मामलों को गति मिलेगी. घर में आनंद के क्षण बनेंगे. व्यवहार में मधुरता रहेगी. जीवन स्तर ऊंचा होगा. भव्यता और साज संवार पर फोकस रखेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. अतिथि आगमन होगा. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे. बैंकिंग कार्यों में गति आएगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. वचन रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे. सभी का साथ और समर्थन बना रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. अनुकूलन का लाभ लेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. धनधान्य में बढ़ोतरी होगी. साख सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. चहुंओर शुभ संयोग बनेंगे. सहयोग की भावना बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सुधार संवार बनाए रखेंगे. कुटुम्बियों से करीबी बढ़ेगी. घर परिवार में शुभता का संचार बढ़ेगा. परिजन सहयोगी होंगे. परस्पर स्नेह बनाए रखेंगे. मिलजुलकर आगे बढ़ेंगे. अतिथियों की आवभगत करेंगे. मित्रों में विश्वास बढ़ेगा. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- श्रेष्ठ कार्या से जुडें़ रहेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा खानपान आकर्षक होगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुआ

आज का उपाय : संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. वचन रखें. अतिथि का आदर सत्कार करें.

---- समाप्त ----