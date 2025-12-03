आज 3 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले सुखद सूचनाएं आगे बढ़ाएंगे, इनके साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे

कुंभ - भाई बंधुओं से बेहतर संवांद व तालमेल बनाए रखेंंगे. वाणिज्यिक विषयों में बेहतर स्थिति रहेगी. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. संपर्क बढ़ाने पर जोर देंगे. कारोबारी यात्रा के अवसर बढ़ेंगे. आलस्य का त्याग करें. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. करीबी सहयोगी बने रहेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहें. सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी से सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. मित्रवर्ग प्रभावशाली रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी लेनदेन में उत्साह दिखाएंगे. व्यावसायिक प्रयासों को गति मिलेगी. विविध मामलों में उन्नत स्थिति बनी रहेगी. आर्थिक जिम्मेदाररियों को निभाएंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर यात्रा हो सकती है.

धन संपत्ति- आर्थिक स्त्रोत बढ़ाने पर जोर होगा. सहकारिता का भाव बना रहेगा. कार्य व्यवसाय पर फोकस रखेंगे. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. आर्थिक क्षेत्र में सफलता उत्साहित रखेगी. हितलाभ बेहतर बना रहेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा बढ़ेगा. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनम्रता बनाए रहें. सुखद सूचनाएं आगे बढ़ाएंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयासों में सक्रियता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य सहज रहेगा. व्यक्तित्व एवं मनोबल बल पाएगा. कार्यगति तेज व भव्यता बनाए रखेंगे. समय प्रबंधन संवारेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 6 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. धर्मकथा सुनें.

---- समाप्त ----