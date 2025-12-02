scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

आज 2 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले सामाजिक गतिविधियां में लाएंगे सक्रियता, बड़ों का करेंगे सम्मान

Aaj ka Kumbh Rashifal 2 December 2025, Aquarius Horoscope Today: विविध प्रयासों में तेजी आएगी. सुविधाएं बढ़ाने में रुचि रहेगी. विविध मामले अपेक्षा से बेहतर रहेंगे. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

aquarius horoscope
कुंभ - नकारात्मक चर्चाओं व चिंताओं से मुक्त रहेंगे. सामाजिक गतिविधियां में सक्रियता रहेगी. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. आर्थिक मामले संवरेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. सुविधाएं बढ़ाने में रुचि रहेगी. विविध मामले अपेक्षा से बेहतर रहेंगे. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घजीवी योजनाएं संवरेंगी. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. सहकारिता पर जोर रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में दूरदर्शिता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. वातावरण की सहजता का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता में प्रभावपूर्ण संवाद बनाए रखेंगे. विभिन्न योजनाओं को गति देंगे. लंबित कार्य पक्ष में बनेंगे. संपर्क संचार बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ संवारेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. मान सम्मान बढ़ाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अपेक्षित सफलता पाएंगे. यात्रा संभव होगी. लाभ बढ़ाएंगे. जोखिम न उठाएं.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों संग चर्चाएं सहज बनी रहेगी. अपनों की बात ध्यान देंगे. भावनात्मक विषयों में निर्णय लें सकेंगे. मित्र का भरोसा जीतेंगे. मनप्रसन्न रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हांगे. सुखद परिणाम बनेंगे. रक्त संबंधी सहयोगी रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बल पाएगा. संकोच दूर होगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. सुख सौख्य बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 2 5 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी को घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. आशंका में न आएं.

---- समाप्त ----
