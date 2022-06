Udaipur killing: कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को उदयपुर लेकर आई राजस्थान पुलिस

दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने उदयपुर में टेलर की बेरहमी से हुई हत्या के मामले में बयान जारी किया है. उन्होंने कहा, यह काम न सिर्फ कायरता का है, बल्कि इस्लाम के खिलाफ भी है.

Shahi Imam of Jama Masjid, Delhi issues a statement on the Udaipur beheading incident; condemning the act, he calls it "not only an act of cowardice but an act against Islam." pic.twitter.com/UVVpvqYM4h