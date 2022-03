Womens day 2022: अच्छी सेहत के लिए हर उम्र की महिलाओं को करने चाहिए ये 10 काम, आज से ही करें शुरू

International Women's day 2022: 8 मार्च 2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. आज के समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और अपनी पहचान बना रही हैं. यह बात कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि महिलाओं का जीवन काफी संघर्ष वाला होता है. वे बेटी, बहू, मां, सास, दादी तक हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं.

अपनी जिम्मेदारी को निभाते-निभाते वे अपनी सेहत पर कम ध्यान दे पाती हैं. लेकिन उन्हें अपनी सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए. अगर वे अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी, तो निश्चित ही वे लंबे समय तक सेहतमंद रहेंगी, क्योंकि वो कहते हैं न कि सेहत सही, तो सब सही. तो आइए अब उन कामों के बारे में भी जान लीजिए, जिन्हें हर महिला को अपनी सेहत सही रखने के लिए आज से ही करना शुरू कर देना चाहिए.

1. तनाव को कम करें (Zap your stress)

एक्सपर्ट बताते हैं कि महिलाएं काफी अधिक स्ट्रेस लेती हैं, जिसका सीधा असर उनकी सेहत पर होता है. हम समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी, करियर आदि के कारण स्ट्रेस आम बात है, लेकिन स्ट्रेस लेने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता. इसलिए स्ट्रेस न लेते हुए अपनी परेशानी परिवार वालों से शेयर करें और उसका हल निकालें. तनाव लेने से बांझपन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है. स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन और योगा भी कर सकते हैं.

2. अधिक पानी पिएं (Drink more water)

स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के सबसे बड़े कारकों में से एक है, शरीर को हाइड्रेट रखना. शरीर का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना है, जिसका अर्थ है कि आपके शरीर में अंगों और कोशिकाओं को अच्छे से काम करने के लिए पर्याप्त पानी की मात्रा की जरूरत होती है, इसलिए पर्याप्त पानी जरूर पिएं, ताकि सेहत अच्छी बनी रहे. अधिक पानी पीने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, शरीर के अपशिष्ट बाहर निकलते हैं और शरीर में विटामिन-मिनरल आसानी से पहुंच सकते हैं.

3. रात में 7-8 घंटे सोएं (Sleep 7-8 hours a night)

शरीर को पर्याप्त नींद से काफी फायदा होता है, क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं कि 'नींद समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है'. अच्छी नींद लेने से मस्तिष्क और शरीर रीसेट हो जाता है. महिलाओं के बारे में अक्सर देखा जाता है कि कई बार वे घर के काम, पढ़ाई या बच्चों के कारण वे देर रात तक जागती हैं और फिर जल्दी उठ जाती हैं. जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती. एक्सपर्ट बताते हैं कि कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें.

4. हेल्दी फूड खाएं (Eat healthy foods)

ट्रेंडी डाइट और जंक या फास्ट फूड खाने का सभी को शौक होता है, लेकिन ये चीजें शरीर को काफी नुकसान पहुंचाती हैं. इसलिए पुरुषों के साथ महिलाओं को भी प्रकृतिक चीज और खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है. ताजे फल या सब्जियां, साबुत अनाज, ब्राउन राइस, क्विनोआ, ओट्स, फल आदि को डाइट में जरूर शामिल करें.

5. अपने शरीर की सुनें (Listen to your body)

अच्छी सेहत के लिए हमेशा अपने शरीर की बात सुनना काफी फायदेमंद होता है, अगर आपका शरीर सिग्नल दे रहा है कि वह बहुत थक चुका है, उसे न्यूट्रिशन की जरूरत है और अगर आप भी शरीर से काम लेंगी या फिर काम के कारण खाना नहीं खाएंगी, तो जाहिर सी बात है, इसका नुकसान शरीर को होगा. ऐसा करने से एनर्जी में कमी आ जाएगी, डाइजेशन खराब हो जाएगा आदि. इसलिए हमेशा अपने शरीर की जरूरत का खास ख्याल रखें.

6. हर दिन कम से कम 20-30 मिनट चलें (Walk at least 20-30 minutes every day)

सेहतमंद रहने के लिए आपको घंटों जिम में बिताने की जरूरत नहीं है. इसकी बजाय रोजाना 20-30 मिनट की वॉक करने से भी काफी फायदा मिल सकता है. लेकिन अगर आपके पास समय है, तो कार्डियो, वेट ट्रेनिंग होम वर्कआउट आदि भी कर सकती हैं.

7. विटामिन-मिनरल युक्त फूड्स का सेवन करें (Eat Vitamin-Mineral rich foods)

पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी पाई जाती है. इसलिए हमेशा विटामिन और मिनरल युक्त भोजन करें, ताकि आगे चलकर कोई बीमारी न हो. कैल्शियम, विटामिन डी, फोलेट, आयरन, विटामिन सी, विटामिन बी 12, मैग्नीशियम से युक्त फूड का अधिक सेवन करना चाहिए.

8. अधिक फाइबर खाएं (Eat More Fiber)

डाइजेशन, स्किन क्वालिटी और पेट की हेल्थ सही रखने के लिए फाइबर वाले फूड का खाना काफी जरूरी है. इसलिए डाइट में फाइबर युक्त सब्जियां और अनाज का जरूर सेवन करें.

9. हर साल अपने डॉक्टर से मिलें (visit your doctor every year)

कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि महिलाओं को हर साल अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और बॉडी टेस्ट कराना चाहिए. अगर आपकी उम्र 21 या इससे अधिक है, तो हर 3 साल में सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए पैप टेस्ट करवाएं, अगर आपकी उम्र 30-65 है, तो आप हर 5 साल में पैप टेस्ट और एचपीवी टेस्ट दोनों करवा सकते हैं. यदि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आपको एसटीडी होने का अधिक खतरा है, तो क्लैमाइडिया, गोनोरिया और सिफलिस के लिए सालाना परीक्षण करवाएं. अपना वार्षिक चेकअप न छोड़ें.

10. हमेशा खुश रहें (Always be happy)

सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को हमेशा खुश और पॉजिटिव रहना काफी जरूरी है. चाहे वे बेटी, बहू, मां या सास कोई भी जिम्मेदारी निभा रही हों, उनसे परिवार के लोगों को हिम्मत मिलती है, इसलिए हमेशा खुश रहें और कोई भी परेशानी होने पर परिवार को खुलकर बताएं.



ये भी पढ़ें