जया किशोरी को लगी मेहंदी...फोटो आई सामने, गुलाबी सूट के साथ पहने खास ईयरिंग्स

Jaya Kishori mehendi photos: जया किशोरी मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक हैं जो अपने वीडियोज के कारण सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हैं. हाल ही में जया किशोरी की एक फोटो सामने आई है जिसमें कुछ आर्टिस्ट उन्हें मेहंदी लगा रही हैं और वह काफी खुश दिख रही हैं. फोटो सामने आने के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या जया किशोरी की शादी हो रही है, क्योंकि बैकग्राउंड देखकर लग रहा है कि कोई शादी का इवेंट है. अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकए....दरअसल, ये फोटो मेहंदी फंक्शन की तो है लेकिन जया किशोरी के मेहंदी फंक्शन की नहीं. ये फोटो कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की मेहंदी सेरेमनी की है जिसमें जया किशोरी ने भी मेहंदी लगवाई थी.

फोटो में दिख रहा है कि मेहंदी आर्टिस्ट जया की हथेली के बिल्कुल बीच में एक सुंदर गोल फ्लोरल मोटिफ बना रही है. यह मोटिफ मंडला-स्टाइल का है. बीच में छोटा गोल सेंटर और उसके चारों ओर पंखुड़ियों जैसी नाजुक डिटेलिंग. मेहंदी में हल्की अरबीक शैली की लाइनें और छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, जो इस डिजाइन को मिनिमल और बहुत ही ग्रेसफुल बनाते हैं.

गुलाबी सूट में दिखी सादगी

जया किशोरी ने रानी पिंक या फ्यूशिया पिंक कलर का सूट पहना था जो काफी हाईलाइट हो रहा था. देखने में सूट का फैब्रिक सॉफ्ट सिल्क-जॉर्जेट जैसा दिखाई दे रहा था जिसकी फ्लोई बनावट आउटफिट को रिच बनाती है. कुर्ती पर सिल्वर थ्रेडवर्क की डायग्नल लाइनें हैं जो इसे एक मॉडर्न और स्लिमिंग अपील देती हैं. इसी पैटर्न वाले दुपट्टे ने पूरे लुक को उभारा था. दुपट्टे की हल्की शिमरी लाइन्स इसे फेस्टिव लेकिन सटल स्पर्श दे रही थीं.

प्रसिद्ध कथावचक कृष्णचंद शास्त्री ठाकुर के बेटे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी 5 दिसंबर को हरियाणा के यमुनानगर की शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर में हुई. दिन में दोनों का वैदिक विवाह हुआ था, जिसमें 100 पंडितों ने दोनों की शादी कराई. फेरे और अन्य रश्में दिन में हुईं और रात में दोनों की जयमाला हुई थी.



दुल्हन शिप्रा ने दुल्हन के जोड़े में एंट्री ली थी और वहीं इंद्रेश उपाध्याय ने भी चांदी की छड़ी पकड़कर स्टेज पर एंट्री ली. इसके बाद दोनों की जयमाला हुई और दोनों ने हाथ जोड़कर सभी संतों और अतिथियों का अभिवादन किया.

