Viral Chutkule in Hindi: किताब का कवर देखते ही अमेरिकी डॉक्टर को लगा सदमा, वजह जान हंस पड़ेंगे आप

Viral Chutkule in Hindi: घर में अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए हंसना-हंसाना बेहद जरूरी है. इससे मूड फ्रेश रहता है और सभी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है. ऐसे में आपको हंसने-हंसाने के लिए, लोट पोट करने के लिए हम लेकर आए हैं मजेदार फनी जोक्स.

1) दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे.

पहला: भाई मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है.

दूसरा: अरे वाह! बधाई हो... शादी कब है?

पहला: मेरी 20 जून को और उसकी 6 जुलाई को.

2) लड़का: तुमसे कुछ कहना चाहता हूं

लड़की: हां बोलो... ल

लड़का: मैं तुमसे प्यार करता हूं.

लड़की: करो...करो... मैं भी किसी से करती हूं. सब किसी ना किसी से प्यार करते हैं.

लड़का बेहोश...

3) दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे.

रमेश: दुनिया में मां बाप से बढ़कर कोई नहीं.

सुरेश: इसलिए जल्दी से शादी करो और मां बाप बन जाओ.

दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगे...

4) एक अमेरिकी डॉक्टर भारत आया.

बस स्टैंड पर एक किताब देखते ही डॉक्टर को सदमा लगा और वह बेहोश हो गया.

किताब पर लिखा था 'How to Become Doctor in 30 Days...'

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)