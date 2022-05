Jokes: जब टीटू ने पूछा- पहले अंडा आया या मुर्गी? मंटू का जवाब सुनकर लगाए जोर के ठहाके

Funny and Viral Chutkule in Hindi

> लड़का- Hi

लड़की- How are you?

लड़का- I am fine, Thank you. And You?

लड़की- मैं पूछ रही हूं How are you?

लड़का- मैंने reply तो किया I am fine.

लड़की- एक तो तुम लोगों को English आती

नहीं, ऊपर से Hi वाले मैसेज करते हो.

लड़का- क्या मतलब?

लड़की- अरे मैं पूछ रही हूं How are you? मतलब की तुम कैसे हो?

लड़का- सोरी बहन, माफ कर दो भाई समझ के…

> मां और बीबी को कभी विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं होती…

क्योंकि…

मां कभी शक नहीं करती…

और…

बीवी कभी यकीन नहीं करती…

ज्ञान समाप्त.

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

> टीटू- पहले क्या आया…. अंडा आया या मुर्गी?

मंटू - सबसे पहले तो चखना आया फिर अंडा और बाद में मुर्गी आई फिर 1 बीयर और पानी की बोतल

सबसे लास्ट में बिल आया.

> पत्नी- जरा किचन से नमक लेते आना.

पति- यहां तो कहीं नमक नहीं है.

पत्नी- तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो.

एक काम ढंग से नहीं कर सकते, बस बहाने बनाते रहते हो.

जिंदगी में कुछ तो काम करो. मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा...इसलिए पहले ही ले आई थी.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)