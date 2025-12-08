Joke: जब इनकम सर्टिफिकेट बनवाने सरकारी दफ्तर पहुंची लड़की, चपरासी ने कह दी ऐसी बात...

> पत्नी: सुनो, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो तुम क्या करोगे?

पति: मैं पागल हो जाऊंगा।

पत्नी: क्या बात है, इतना प्यार करते हो मुझसे?

पति: नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा खुशी के मारे!

> दामाद ससुर से फोन पर: पापा, आज दीदी का जन्मदिन है ना?

ससुर: हां बेटा,

दामाद: तो मैंने उन्हें गिफ़्ट भेज दिया है.

ससुर: क्या भेजा?

दामाद: आपका फोटो... क्योंकि आप ही उनकी सबसे प्यारी चीज़ हैं!



> लड़की सरकारी दफ्तर गई और बोली- हेलो भैया, मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है.

चपरासी - बाबू से जाकर मिल लो.

लड़की ने तुरंत अपने ब्वॉयफ्रेंड को फोन लगाया और बोली- बाबू तुमने बताया नहीं तुम इनकम सर्टिफिकेट भी बना लेते हो.

> टीचर- तुम पक्षी के बारे में सब जानते हो?

स्टूडेंट- हां

टीचर- अच्छा ये बताओ कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता?

स्टूडेंट- मरा हुआ पक्षी

दे थप्पड़..... दे थप्पड़!

> पत्नी- सुनिए जी, मिर्ची किस मौसम में लगती है?

पति- किसी खास मौसम में नहीं लगती,

जब सच बात बोलो तब लग जाती है!

> डॉक्टर: आपको नींद नहीं आती?

मरीज़: हाँ डॉक्टर साहब।

डॉक्टर: ये गोलियाँ लो, रात को सो जाओगे।

मरीज़: लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे तो दिन में नींद आती है!

डॉक्टर: तो रात को ये गोलियाँ बेच देना... अच्छे पैसे मिलेंगे!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

