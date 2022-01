Viral Jokes: जब अमेरिकी सुंदरी बोली- यस, आई एम रिलैक्सिंग... पढ़िए मजेदार चुटकुले

Funny jokes in hindi: हंसना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है. जिस तरह हम अच्छा खाना खाकर अपने शरीर को मजबूती दे सकते हैं, ठीक उसी तरह हमारा मन भी स्वस्थ रहना आवश्यक है. मन तभी स्वस्थ रह सकता है जब हम खुलकर हंसे, मुस्कुराएं. हम मजेदार चुटकुले पढ़कर और एक-दूसरे को सुनाकर हंस सकते हैं. इसीलिए हम आपके लिए लाए है कुछ मजेदार चुटकुले. तो चलिए चलते हैं इस हंसी के अनोखे सफर में....

> एक लड़का और लड़की होटल में खाना खाने गए

वेटर: क्या लोगे आप?

लड़की: वह तेज मिर्ची वाला घेवर ले आओ

वेटर: क्या?

लड़का: ये बावरी पिज़्ज़ा मांग रही है...

> यदि एक शेर आपकी सास और आपकी पत्नी पर एक साथ हमला कर देता है, तो आप किसे बचाएंगे?

पति- ये भी कोई पूछने की बात है, मैं यकीनन शेर को बचाऊंगा!

आखिर दुनिया में शेर बचे ही कितने हैं !

SAVE THE TIGER

ऐसे ही मजेदार जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

> रमेश समंदर किनारे लेटा धूप ले रहा था..अंग्रेजी थोड़ा तंग थी इतने में ....

एक अमेरिकी- आर यू रिलैक्सिंग?

रमेश - नो डियर आई एम रमेश ...

थोड़ी देर बाद एक दूसरा अमेरिकन

वहां से गुजरा- आर यू रिलैक्सिंग?

रमेश चिल्लाकर- कमीने, आई एम रमेश !

फिर खिजलाकर रमेश वहां से उठकर

दूसरी तरफ चला गया, जहां एक अमेरिकन

सुंदरी लेटी थी

रमेश ने उससे पूछा- आर यू रिलैक्सिंग?

अमेरिकी सुंदरी- यस, आई एम रिलैक्सिंग...

रमेश उसे एक तमाचा मार के बोला, यहां पड़ी है,

उधर तुझे तेरे घरवाले ढूंढ रहे हैं.

> एक भैय्या को पासपोर्ट फार्म भरने के लिए दिया

उसने भरा

प्रश्न : Enter your Name

Bhaiya: Gajendra Tiwari

प्रश्न : Provide your PAN Details

भैय्या : 120/300 बाबा जर्दा , बनारसी पता , हल्का चूना, डबल कत्था, नवरत्न किमाम , कच्ची पक्की सुपारी, लौंग - इलायची और तनिक हरी पत्ती.

>ब्रेकिंग न्यूज़

सोने में 50 प्रतिशत गिरावट आई है.

पहले लोग 10 घंटे सोते थे। अब Facebook और Whatsapp के कारण 5 घंटे ही सोते हैं.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है)