Viral Jokes: बेटे ने कहा- मुझे औरतों से डर लगता है...पिता का जवाब सुनकर ठहाके लगाएंगे आप

Jokes and Chutkule in Hindi: डॉक्टरों के मुताबिक, ठहाके लगाकर हंसने से एंडोर्फिन हार्मोंस का स्राव होने लगता है. इन हार्मोंस से मस्तिष्क में ऐसे भाव आते हैं कि हम पूरी तरह से स्वस्थ-खुशहाल हैं. हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स जो हंसने में आपकी मदद करेंगे.

> सचिन पहली बार 5 स्टार होटल में गया… झिझकते हुए चाय का ऑर्डर दिया….

कुछ ही मिनट में एक सजा धजा वेटर एक केतली में गर्म पानी, एक केतली में दूध, एक चाय पत्ती का पाउच और थोड़े चीनी के क्यूब देकर चला गया…

सचिन ने जैसे तैसे चाय बना कर पी ली…

थोड़ी देर बाद वेटर आया और पूछा : would u like to have anything more, sir?

सचिन बोला : इच्छा तो बिरयानी खाने की भी थी, पर रहने दो … मुझे बनाना नहीं आता !

>बेटा – मुझे शादी नहीं करनी!! मुझे सभी औरतों से डर लगता है!

पिता- कर ले बेटा! फिर एक ही औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेंगी.

>गर्लफ्रेंड- मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है.

बॉयफ्रेंड- कर दी न छोटी बात, पगली यह ले 10 रुपये.

अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स ले आ.

गर्लफ्रेंड बेहोश

>आधार कार्ड का ऑफिस बंद था,

कार्ड बनवाने के लिए लम्बी लाइन लगी हुई थी,

एक आदमी बार बार लाइन में आगे जाने की कोशिश कर रहा था,

लोग बार उसे पीछे पकड़ कर खीच देते थे,

उसने 4-5 बार कोशिश की,

फिर हारकर उसने बोला,

लगे रहो लाइन में सालो ,आज ऑफिस ही नहीं खोलूंगा.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है)

