कपाट बंद होने से पहले सीएम योगी ने किए बाबा केदार के दर्शन, आज जाएंगे बद्रीनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रविवार रात केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले आयोजित समारोह में शामिल हुए. दोनों मुख्यमंत्रियों ने केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की. मंदिर के कपाट आज बंद हो रहे हैं.

वहीं केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले जोरदार बर्फबारी हुई. बर्फबारी से केदारनगरी सफेद हो गई. आज सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर कपाट बंद होने का समय है. कपाट बंद होने से पहले सुबह 4 बजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बाबा केदार के दर्शन किए. बर्फबारी से केदारनाथ धाम में पारा काफी नीचे लुढ़क गया है और ठंड बढ़ गई है.

बहरहाल, सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को केदारनाथ पहुंचे. देव स्थानम बोर्ड और केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने सीएम योगी का भव्य स्वागत किया. योगी आदित्यनाथ रविवार की शाम केदारनाथ धाम पहुंचे. उन्होंने रात की पूजा और आरती में हिस्सा लिया. योगी आदित्यनाथ रात में केदारनाथ में ही रुके.

